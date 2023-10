Tenstorrent choisit Samsung pour la fabrication de puces IA de nouvelle génération

Source de l’image : FICHIER Samsung va produire des puces IA de nouvelle génération pour Tenstorrent

Samsung Electronics, un leader mondial dans la fabrication de puces mémoire, a conclu un accord avec la startup informatique canadienne Tenstorrent pour produire des chipsets d’intelligence artificielle (IA) de nouvelle génération. Tenstorrent a choisi l’équipe Foundry Design Service de Samsung pour la production de ces chipsets polyvalents, conçus pour des applications allant des appareils de pointe aux centres de données, garantissant une qualité exceptionnelle et des capacités de fabrication de pointe.

Jim Keller, PDG de Tenstorrent, a exprimé sa confiance dans le dévouement de Samsung Foundry à faire progresser la technologie des semi-conducteurs, s’alignant ainsi sur la vision de Tenstorrent visant à faire progresser RISC-V et l’IA. Il a déclaré : « L’engagement de Samsung Foundry à faire progresser la technologie des semi-conducteurs s’aligne sur notre vision de faire progresser RISC-V et l’IA et en fait un partenaire idéal pour commercialiser nos chipsets d’IA.

Marco Chisari, responsable de l’activité fonderie américaine de Samsung, a souligné que les nœuds avancés de fabrication de silicium de Samsung accéléreront les innovations de Tenstorrent dans ces domaines, renforçant ainsi le potentiel du partenariat pour des avancées significatives en matière d’IA et de technologie informatique.

Cette collaboration intervient alors que Samsung prévoit une réduction de son déficit en puces au troisième trimestre, principalement en raison de la baisse continue de la production de puces. Cette décision stratégique vise à résoudre le problème de longue date de l’offre excédentaire sur le marché des puces.

A LIRE AUSSI : Comment protéger votre smartphone contre le piratage ?

Plus tôt cette année, Samsung a rejoint ses pairs du secteur, notamment SK hynix Inc. et Micron Technology Inc., pour réduire la production de puces afin de remédier à la surabondance persistante de puces. Les analystes prévoient que la division Device Solutions (DS) de Samsung, qui supervise ses activités de puces, enregistrera une perte d’environ 4 000 milliards de wons (2,96 milliards de dollars) au troisième trimestre, une légère amélioration par rapport aux 4 350 milliards de wons enregistrés au deuxième trimestre.

L’analyste Kim Dong-won de KB Securities a expliqué que Samsung a intensifié ses réductions de production pour le second semestre, réduisant la production de DRAM de 30 % et la production de NAND Flash de 40 %, contre 20 % et 30 % mises en œuvre dans le dernier semestre. première moitié. Cette réduction de la production de puces vise à équilibrer l’offre et la demande, garantissant ainsi un marché des puces plus stable et durable.

La division DS de Samsung a connu sa première perte financière en 14 ans au premier trimestre de cette année, avec une augmentation des stocks de puces dans un contexte d’affaiblissement de la demande mondiale. Auparavant, la division n’avait enregistré des pertes qu’au premier trimestre 2009, ce qui rendait les ajustements stratégiques de la production de puces cruciaux pour sa rentabilité à long terme et la stabilité du marché.

A LIRE AUSSI : Les AirPods Pro (2e génération) établissent de nouvelles normes en matière d’audio portable

Contributions de l’IANS

Dernières nouvelles technologiques