Tensor G4 pour Pixel 9 pourrait être construit par Samsung Foundry

Google devrait lancer la série Pixel 8 en octobre, et les téléphones seront alimentés par un chipset Tensor G3 basé sur l’Exynos 2400, qui n’a pas encore été publié. Et tandis que tous les regards sont tournés vers les produits phares de 2023, un rapport sur X – anciennement Twitter – a fait la lumière sur le chipset qui alimentera les téléphones Google Pixel 9 de 2024.

Le Tensor G4 sera assez similaire au G3 si toutes les rumeurs sont exactes : le CPU utilisera une unité Cortex-X4, des cœurs A720 et A520, tandis que le GPU sera Immortalis-G715. Le SoC sera fabriqué par Samsung Foundry, l’accord avec TSMC ayant échoué en raison d’un « faible volume ».

Le Tensor G4 serait construit sur le processus 4LPP+, qui est un peu plus loin du nœud 4LPP du Tensor G3. La différence que le Plus apportera n’a pas encore été révélée, car Samsung n’a pas officiellement publié de détails sur son nouveau processus 4 nm qui est différent de la technologie EUV 4 nm actuelle.

Les détails sont assez rares et toute l’histoire est enveloppée dans un nuage de spéculations, à condition que la fonderie et les systèmes sur puce ne soient pas annoncés. Néanmoins, l’engagement de Google pourrait être interprété comme un témoignage du fait que Samsung Foundry a enfin trouvé un moyen de fabriquer des chipsets, y compris des plates-formes Exynos, qui ne surchauffent pas, devenant ainsi plus attrayants pour les compagnies de téléphone et les clients.

