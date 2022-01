Tensions Ukraine-Russie : le maire de Kiev Vitali Klitschko critique l’Allemagne pour son manque de soutien à l’Ukraine | Nouvelles du monde

M. Klitschko a déclaré que si la Russie décidait d’attaquer, ce serait la « plus grosse erreur » de la présidence de M. Poutine.

Il a ajouté que « le temps est différent » et que l’Ukraine ne partage pas une vision qui renvoie à l’Union soviétique.

« Une attaque serait la plus grande erreur de Poutine »

« Nous ne pensons jamais à la guerre et nous espérons qu’elle n’arrivera jamais, jamais.

« Et nous avons raison dans notre constitution – c’est notre façon de faire partie de la famille européenne. »

M. Klitschko, maire de Kiev depuis 2014, a déclaré que l’Ukraine voulait être un pays européen – et être « plus qu’un pays européen démocratique ».

Mercredi, le Le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous deux déclaré que des sanctions personnelles pourraient être imposées sur le président russe Vladimir Poutine si la Russie envahit son voisin.

« C’est très important pour nous, surtout en ce moment », a-t-il dit, ajoutant : « Nous apprécions nos amis, pour la Grande-Bretagne, Boris Johnson, et aussi les États-Unis.

Entre-temps, M. Klitschko a adressé ses remerciements au Premier ministre britannique Boris Johnson et la Grande-Bretagne pour avoir envoyé des armes à l’Ukraine.

Le différend met en évidence la tâche compliquée à laquelle les États-Unis sont confrontés dans leurs tentatives de conclure un accord avec des alliés européens – dont certains entretiennent de solides relations commerciales avec la Russie et dépendent fortement d’elle pour l’énergie – sur un ensemble de sanctions sévères en cas d’attaque de Moscou.

Lire la suite: Les États-Unis répondent à une série de demandes du Kremlin et disent que c’est maintenant à Moscou que « nous sommes prêts de toute façon »

Le maire de Kiev, la capitale ukrainienne, a déclaré à Sky News qu’il était « très inquiet » de la situation avec la Russie et a exprimé sa crainte que l’Occident ne soit pas uni dans son soutien à l’Ukraine.

