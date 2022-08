Tensions Inde-Chine : le Yuan Wang 5 accoste au port de Hambantota au Sri Lanka

Les travailleurs portuaires de Hambantota ont accueilli avec enthousiasme le Yuan Wang 5, agitant des drapeaux du Sri Lanka et de la Chine, tandis que le navire affichait une grande banderole indiquant : « Hello Sri Lanka ».

Cependant, l’arrivée du navire semble avoir aggravé les tensions entre New Delhi et Pékin, qui ont tous deux dépensé des milliards de dollars pour le développement et les accords avec le Sri Lanka, une île de 22 millions d’habitants située sur une route commerciale clé.

Le Yuan Wang 5 avait initialement demandé l’autorisation d’accoster au port la semaine dernière, mais la visite a été retardée après que des inquiétudes ont été exprimées quant à la présence du navire, bien que l’Inde ait nié faire pression sur Colombo.

La Chine affirme que le navire est utilisé pour la recherche scientifique, mais le département américain de la Défense affirme que le navire est sous le commandement de l’Armée populaire de libération (APL) et qu’il est capable de suivre les lancements de satellites et de missiles.

Samedi, le ministère sri-lankais des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement avait engagé de “larges” consultations avec “toutes les parties concernées” en vue “de résoudre la question dans un esprit d’amitié, de confiance mutuelle et de dialogue constructif”.

Il a indiqué que le navire avait été autorisé à accoster à condition qu’aucune recherche scientifique ne soit menée dans les eaux sri-lankaises.

Quel est le navire?

L’arrivée du navire au port de Hambantota allait toujours être controversée – la Chine a loué le port du Sri Lanka en 2017 pendant 99 ans après que Colombo n’a pas payé les dettes liées à la construction de l’installation.

À l’époque, l’accord faisait craindre qu’il ne donne à la Chine l’accès à une route maritime clé, la plaçant dans la sphère d’influence traditionnelle de l’Inde. Et la présence d’un navire bourré de technologies de pointe a rendu nerveux les voisins du Sri Lanka.

Selon un rapport du département américain de la Défense publié l’année dernière, le navire est sous le commandement de la Force de soutien stratégique (SSF) de l’APL, “une organisation au niveau du commandement du théâtre créée pour centraliser l’espace stratégique de l’APL, cyber, électronique, information, communications, et les missions et capacités de guerre psychologique.”

“La SSF exploite également des navires de soutien spatial Yuan Wang qui suivent les lancements de satellites et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM)”, indique le rapport américain.

Carl Schuster, ancien capitaine de l’US Navy et ancien directeur des opérations au Joint Intelligence Center du US Pacific Command, a déclaré que l’inquiétude de New Delhi concernant la présence du navire au Sri Lanka était probablement due à ses capacités de surveillance.

“L’espionnage n’est pas sa mission principale … sa mission principale est le suivi et la surveillance des lancements de fusées PRC, la télémétrie et l’état des satellites … mais cette même capacité peut et est souvent utilisée pour surveiller les opérations satellites, les liaisons descendantes et les missiles d’autres pays. télémétrie », a-t-il déclaré.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi que le navire menait des recherches scientifiques “conformément au droit international”.

Cela “n’affecte la sécurité et les intérêts économiques d’aucun pays et ne devrait pas être gêné par des tiers”, a déclaré le porte-parole Wang Wenbin.

Tensions Inde-Chine

Le Yuan Wang 5 est devenu un symbole de la montée des tensions entre l’Inde et la Chine – qui ont toutes deux soutenu financièrement Colombo alors qu’elle traverse sa pire crise financière depuis des décennies.

L’Inde a fourni une aide cruciale au Sri Lanka alors qu’il souffre de pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, prêtant 4 milliards de dollars de lignes de crédit.

La Chine est également un créancier majeur du Sri Lanka et est essentielle aux efforts du Sri Lanka pour restructurer sa dette afin d’obtenir un renflouement du Fonds monétaire international.

Les relations entre l’Inde et la Chine sont depuis longtemps tendues, bien que ces dernières années, une impasse militaire prolongée le long de leur frontière himalayenne commune ait fait des dizaines de morts.

Pendant ce temps, l’Inde s’est rapprochée des États-Unis dans le but d’équilibrer la position de plus en plus affirmée de la Chine dans l’Indo-Pacifique. En octobre, Washington et New Delhi organiseront un exercice militaire conjoint à moins de 100 kilomètres (62 miles) de la frontière contestée entre l’Inde et la Chine, ce qui resserre encore les liens entre les deux puissances nucléaires.

Fin juillet, le porte-parole du ministère indien des Affaires, Arindam Bagchi, s’est dit préoccupé par la visite du navire chinois au Sri Lanka, déclarant aux journalistes que “le gouvernement surveille attentivement tout développement ayant une incidence sur la sécurité et les intérêts économiques de l’Inde et prend toutes les mesures nécessaires pour les protéger”.

Le 5 août, le ministère sri-lankais des Affaires étrangères a envoyé une lettre à l’ambassade de Chine à Colombo reportant l’arrivée de Yuan Wang 5 « jusqu’à ce que de nouvelles consultations » aient été menées à ce sujet.

Trois jours plus tard, sans nommer l’Inde, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang, a déclaré que “l’ingérence brutale” dans les relations extérieures du Sri Lanka était “un acte consistant à profiter de quelqu’un lorsqu’il est en danger, ce qui est contraire aux normes fondamentales des relations internationales”. .”

L’Inde a par la suite rejeté les affirmations selon lesquelles ses inquiétudes étaient la cause du retard dans l’accostage du navire, Bagchi ayant déclaré aux journalistes la semaine dernière : “Le Sri Lanka est un pays souverain et prend ses propres décisions en toute indépendance”.

Lundi, l’Inde a démontré la force de son engagement envers le Sri Lanka, offrant à la nation insulaire un avion de reconnaissance lors d’une cérémonie en présence du président sri-lankais.

Le don d’un avion “souligne la coopération” entre les voisins maritimes, a déclaré le ministère indien des Affaires extérieures dans un communiqué.

L’influence de la Chine au Sri Lanka

Le Sri Lanka présente le centre de transbordement idéal pour les importations et les exportations chinoises – et reste “très stratégique pour l’Inde”, a déclaré Sushant Singh, chercheur principal au Center for Policy Research de New Delhi.

Le Sri Lanka a été “pris entre le marteau et l’enclume”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’Inde et à la Chine sans ordre particulier.

“Les Chinois avaient mis la pression sur eux. Les Indiens avaient mis la pression sur eux. Et ils ne peuvent pas se permettre de perdre de l’aide. Tous les pays petits et économiquement faibles seront confrontés à ces défis s’ils se trouvent dans un voisinage difficile.”

La Chine a investi pendant des décennies au Sri Lanka alors qu’une grande partie de la communauté internationale s’est retenue.

Alors que de nombreux pays occidentaux ont refusé de financer le Sri Lanka en raison de violations présumées des droits de l’homme au cours d’une guerre civile de plusieurs décennies, qui s’est terminée en 2009, la Chine a fourni une aide économique à l’ancien gouvernement Rajapaksa, a déclaré Ganeshan Wignaraja, associé de recherche principal au groupe de réflexion britannique, ODI mondial.

“Le Sri Lanka a alors pensé qu’il pouvait utiliser la Chine comme vecteur de développement économique axé sur les infrastructures”, a-t-il déclaré.

Entre 2005 et 2017, la Chine a dépensé près de 15 milliards de dollars au Sri Lanka, mais alors que la fortune économique de la nation insulaire déclinait, elle a eu du mal à rembourser sa dette et les pays ont convenu d’un accord portuaire à long terme.

Wignaraja a déclaré qu’en envoyant le Yuan Wang 5 au port de Hambantota, il testait les limites de cet accord.

“La Chine testait les termes de l’accord de location en envoyant un engin qui a des satellites à bord et a une capacité très avancée”, a déclaré Wignaraja.