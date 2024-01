Tensions frontalières entre le Pakistan et l’Iran : une chronologie | Actualités militaires

Le Pakistan et l’Iran sont au bord de la rupture de leurs relations diplomatiques après une attaque de missile iranien contre le Pakistan qui a tué deux enfants et en a blessé trois autres mardi soir. Mercredi, le Pakistan a rappelé son ambassadeur de Téhéran après avoir dénoncé l’attaque, et a interdit à l’envoyé iranien à Islamabad – qui est en voyage – de retourner au Pakistan.

Islamabad a accusé l’Iran de violer l’espace aérien pakistanais. et les médias d’État iraniens ont déclaré que des missiles avaient visé deux bases du groupe armé Jaish al-Adl.

Mais alors que la rhétorique d’Islamabad fait état d’une crise croissante déclenchée par les attaques iraniennes, les deux pays ont souvent dû faire face à des tensions le long de leur frontière instable, longue de 900 kilomètres (559 milles).

Voici un récapitulatif de quelques violences passées, dont certaines ont détérioré les relations diplomatiques entre voisins :

décembre 2023

L’Armée de Justice, Jaish al-Adl, inscrite sur la liste noire des groupes « terroristes » par l’Iran, a revendiqué la responsabilité d’une attaque contre un commissariat de police dans la ville iranienne de Rask, dans la province frontalière sud-est du Sistan-Baloutchistan, qui a tué 11 Iraniens. personnel de sécurité. L’attaque a été condamnée par le Pakistan.

juin 2023

L’agence médiatique de l’armée pakistanaise, l’Inter-Services Public Relations (ISPR), a publié un communiqué affirmant que des « terroristes » armés ont tué deux soldats pakistanais à un point de contrôle dans la région de Singwan, dans le district de Kech. Le Pakistan a contacté les autorités iraniennes pour contrecarrer les tentatives des combattants de s’échapper en Iran.

avril 2023

L’ISPR a annoncé que des attaquants iraniens avaient tué quatre de ses gardes-frontières dans le secteur de Jalgai du district de Kech.

janvier 2023

Shahbaz Sharif, qui était alors Premier ministre pakistanais, a condamné le meurtre de quatre responsables de la sécurité le long de la frontière avec l’Iran, au Baloutchistan. Après l’attaque dans le secteur Chukab du district de Panjgur, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a exhorté l’Iran à enquêter sur cette affaire et à demander des comptes aux auteurs. L’ambassade iranienne à Islamabad a condamné cette attaque.

septembre 2021

Le Pakistan a affirmé qu’un soldat avait été tué lors de tirs transfrontaliers depuis l’Iran. Il a accusé les « terroristes » en Iran. L’attaque s’est produite à la suite de la réouverture de la frontière entre les deux pays au commerce bilatéral le 20 septembre, après une fermeture de quatre mois pour des raisons de sécurité.

Février 2021

Des soldats iraniens sont entrés sur le territoire pakistanais pour secourir deux agents des renseignements qui, selon Téhéran, avaient été capturés par des « terroristes ».

20 avril 2019

L’ancien ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a déclaré aux médias que des « terroristes » armés du groupe séparatiste Raji Aajoi Sangar basés en Iran ont attaqué les passagers d’un bus au Baloutchistan, tuant 14 personnes, dont 10 officiers de la marine, trois membres de l’armée de l’air et un membre de l’armée de l’air. les garde-côtes.

6 décembre 2018

Quatre policiers ont été tués et 42 autres personnes blessées dans un attentat suicide à la voiture piégée contre le quartier général de la police de Chabahar, ville portuaire du sud de l’Iran, ont rapporté les médias iraniens. Le ministre iranien des Affaires étrangères de l’époque, Javad Zarif, a imputé la responsabilité aux « terroristes soutenus par l’étranger », ce qui a été largement interprété comme une accusation contre le Pakistan. Le ministère des Affaires étrangères d’Islamabad a condamné l’attaque.

16 octobre 2018

Douze membres des forces de sécurité iraniennes, dont des agents des renseignements de la plus haute force de sécurité iranienne, les Gardiens de la révolution, auraient été kidnappés à la frontière sud-est avec le Pakistan. Jaish al-Adl en a revendiqué la responsabilité. Les forces de sécurité pakistanaises ont aidé l’Iran à récupérer au moins cinq des 12 personnes enlevées par le groupe armé.

17 avril 2018

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré que trois membres des forces de sécurité iraniennes avaient été tués par des combattants armés lors d’une attaque transfrontalière contre un poste frontière dans la ville de Mirjaveh, dans la province du Sistan-Baloutchestan.

22 juin 2017

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré que l’armée de l’air pakistanaise avait abattu un drone iranien volant sur le territoire pakistanais de Punjgur. C’était la première fois qu’un drone iranien était abattu par le Pakistan.

26 avril 2017

Jaish al-Adl a revendiqué la responsabilité d’une attaque à Mirjaveh qui a tué 10 gardes-frontières iraniens. La police iranienne a déclaré aux médias d’État dans un communiqué que les meurtres avaient été perpétrés avec des armes à longue portée et que « le gouvernement pakistanais porte la responsabilité ultime de l’attaque ».

Attaques antérieures

Le groupe armé Jaish al-Adl lance des attaques contre les gardes-frontières iraniens depuis au moins 2013, au cours desquelles 14 soldats iraniens ont été tués dans une embuscade près de la frontière.

En 2014, au moins cinq membres des forces de sécurité iraniennes ont également été enlevés.

En décembre 2010, 41 personnes ont été tuées et 90 autres blessées après un attentat suicide près d’une mosquée à Chabahar.