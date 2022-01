L’Occident devrait se préparer à une « invasion russe à part entière » de l’Ukraine qui pourrait inclure une tentative de coup d’État, des cyberattaques et du sabotage, a averti l’OTAN.

S’exprimant lors d’un événement à Bruxelles, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré vendredi que le renforcement des troupes russes aux frontières avec l’Ukraine et la Biélorussie n’est pas nécessairement le seul moyen pour Moscou de faire pression sur les alliés occidentaux.

« Nous devons être préparés à un large éventail de différentes formes d’agression », a-t-il déclaré, citant plusieurs exemples.

Cela survient après que la Russie a lancé une série d’exercices militaires près de ses frontières avec ses deux anciens voisins soviétiques.

Les forces ukrainiennes près de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, vendredi.



On pense que le Kremlin mobilise des unités d’infanterie et d’artillerie dans le sud-ouest Russie, aux côtés d’avions de guerre à Kaliningrad sur la mer Baltique et de navires de guerre en mer Noire et dans l’Arctique.

L’OTAN a renforcé sa présence dans la région de la mer Baltique en réponse, tandis que les États-Unis ont ordonné à 8 500 soldats supplémentaires d’être en état d’alerte pour un déploiement en Europe de l’Est.

La Russie a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle n’envahirait pas Ukraine, mais le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a prévenu vendredi : « Il n’y aura pas de guerre dans la mesure où cela dépend de la Fédération de Russie, nous ne voulons pas de guerre.

« Mais nous ne laisserons pas nos intérêts être grossièrement piétinés et ignorés. »

Un tireur d'élite ukrainien près de Lviv



Poutine dit à Macron que les principales préoccupations de Moscou ne sont pas satisfaites

Lors d’un appel téléphonique avec le président français Emmanuel Macron vendredi, Vladimir Poutine a déclaré que les propositions des États-Unis et de l’OTAN sur la sécurité ne répondent pas aux principales préoccupations de Moscou.

Mais le Kremlin a déclaré que M. Poutine étudierait attentivement les propositions avant de décider de nouvelles mesures.

Une accumulation de 150 000 soldats russes à la frontière ukrainienne a commencé à la fin de l’année dernière alors que la Russie exigeait que l’Ukraine soit interdite de rejoindre l’OTAN et que l’alliance réduise ses opérations militaires en Europe de l’Est.

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères



Moscou veut garder son ancien voisin soviétique dans sa « sphère d’influence » après son annexion illégale de la Crimée en 2014.

Les négociations entre la Russie et l’Occident la semaine dernière se sont révélées largement infructueuses, le président américain Joe Biden ayant déclaré jeudi au président ukrainien Volodymyr Zelenskiy lors d’un appel téléphonique que la Russie pourrait envahir dès le mois prochain.

Les États-Unis et l’OTAN ont officiellement rejeté les demandes de la Russie cette semaine, mais ont défini un certain nombre de domaines secondaires où il pourrait y avoir de la place pour des négociations et une opportunité d’éviter une guerre à grande échelle.

Voici à quoi pourrait ressembler une invasion russe de l’Ukraine



La Russie fait face à des sanctions dévastatrices – y compris l’arrêt du gazoduc

Pendant ce temps, Washington et d’autres alliés occidentaux ont averti le Kremlin qu’il s’exposait à des sanctions économiques dévastatrices s’il décidait de poursuivre une intervention militaire.

Des responsables américains ont déclaré que l’Allemagne n’autoriserait pas le gazoduc Nord Stream 2 nouvellement construit à acheminer du gaz de Russie s’il entre en guerre.

Comment le gazoduc Nord Stream 2 fait polémique depuis le début

Et des sources de Whitehall ont déclaré à Sky News que la Grande-Bretagne envisageait d’envoyer « des centaines de plus » de soldats à la frontière ukrainienne pour renforcer la présence de l’OTAN.

Mais malgré la possibilité d’une invasion imminente, les responsables ukrainiens ont tenté de transmettre un sentiment de calme.

Son ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré vendredi au Parlement que le nombre total de troupes russes près de l’Ukraine était comparable au renforcement militaire de Moscou au printemps 2021, lorsqu’il a finalement décidé de retirer ses forces.

« Nous n’avons observé aucun événement ou action de caractère militaire qui diffère significativement de ce qui s’est passé au printemps dernier », à l’exception du déploiement en Biélorussie, a déclaré Reznikov.