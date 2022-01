Tensions entre l’Ukraine et la Russie : les États-Unis appellent le Conseil de sécurité de l’ONU à tenir une réunion publique pour discuter du « comportement menaçant » de Moscou | Nouvelles du monde

Les États-Unis ont appelé le Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) à tenir une réunion publique pour discuter du « comportement menaçant » de la Russie contre l’Ukraine.

Jeudi, l’ambassadeur américain à l’ONU a demandé au Conseil de sécurité de se réunir publiquement lundi.

La Russie a manœuvré environ 100 000 soldats près de la frontière avec l’Ukraine, bien que Moscou a nié avoir l’intention d’envahir son ancien voisin soviétique.

Image:

Des membres des Forces de défense territoriale ukrainiennes, des unités militaires volontaires des Forces armées, s’entraînent dans un parc de la ville de Kiev, en Ukraine. Photo : AP



La Russie « se livre à des actes déstabilisateurs »

« La Russie se livre à d’autres actes déstabilisateurs visant l’Ukraine, constituant une menace claire pour la paix et la sécurité internationales et la Charte des Nations unies », a déclaré l’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield dans un communiqué.

« Ce n’est pas un moment pour attendre et voir. Toute l’attention du conseil est nécessaire maintenant, et nous attendons avec impatience une discussion directe et ciblée lundi », a-t-elle ajouté.

Tout membre du conseil de sécurité pourrait demander un vote de procédure pour bloquer la réunion. Au moins neuf voix sont nécessaires pour remporter un tel vote et la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine ne peuvent pas utiliser leur droit de veto.

« Alors que nous poursuivons notre poursuite incessante de la diplomatie pour désamorcer les tensions face à cette grave menace à la paix et à la sécurité européennes et mondiales, le Conseil de sécurité des Nations unies est un lieu crucial pour la diplomatie », a déclaré Mme Thomas-Greenfield.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni des dizaines de fois pour discuter de la question ukrainienne depuis que la Russie a annexé la Crimée en 2014, mais il est incapable d’agir car la Russie dispose d’un droit de veto.

Différence d’interprétation autour de l’appel téléphonique américano-ukrainien Les États-Unis ont maintenant appelé à un Conseil de sécurité de l’ONU à New York lundi. Je ne pense pas que ce soit une énorme surprise. C’est une autre voie diplomatique. N’oubliez pas que la Russie assume la présidence tournante du Conseil de sécurité en février, il est donc clairement utile d’obtenir une réunion au préalable. C’est la première nouvelle. La seconde est plutôt plus intrigante. Il y a eu un appel téléphonique cet après-midi, heure américaine, entre les présidents Zelensky d’Ukraine et Biden d’Amérique. C’était une chance pour eux deux de se rattraper. Ils ont clairement beaucoup parlé au cours de la semaine dernière. Mais il y a une grande différence dans l’interprétation de la façon dont cet appel téléphonique s’est passé. Les Américains ont publié une déclaration assez fade disant que tout s’était plutôt bien passé : le président Biden a réaffirmé que les États-Unis et leurs alliés étaient prêts à réagir de manière décisive si la Russie continuait d’envahir l’Ukraine. Biden a également souligné l’engagement des États-Unis envers l’intégrité souveraine et territoriale de l’Ukraine. Mais les Ukrainiens suggèrent que le président Biden, et cela est rapporté dans les médias américains, que le président Biden a déclaré que Kiev pourrait être envahie, que les forces russes pourraient tenter de l’occuper et de « se préparer à l’impact ». C’est apparemment ce que le président Biden a dit au président Zelensky. À quoi les Américains, sous la forme du porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, ont dit faux, ce n’est pas la bonne interprétation. « Le président Biden a déclaré qu’il y avait une réelle possibilité que les Russes envahissent l’Ukraine en février. Il l’a déjà dit publiquement et nous le prévenons depuis des mois. Les informations faisant état de quelque chose de plus ou de différent de cela sont complètement fausses. »

Biden appelle le président ukrainien

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a eu un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy au cours duquel ils se sont mis d’accord sur « des actions conjointes pour l’avenir » et ont discuté des possibilités de soutien financier, a tweeté M. Zelenskiy.

Les États-Unis ont également cherché à rassurer l’UE sur le fait qu’ils les aideraient à trouver d’autres sources d’approvisionnement en gaz si la Russie les coupait. Les pays de l’UE dépendent de la Russie pour environ un tiers de leurs approvisionnements en gaz.

Un autre appel aura lieu vendredi matin – cette fois entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron.

Image:

Les militaires ukrainiens portent des armes antichars légères de nouvelle génération (NLAW), fournies par la Grande-Bretagne



Image:

Un membre du service ukrainien détient une arme antichar légère de nouvelle génération (NLAW), fournie par la Grande-Bretagne



La Russie affirme que les États-Unis n’ont pas répondu aux problèmes de sécurité

Plus tôt jeudi, la Russie a déclaré que Les États-Unis n’avaient pas répondu à leurs principales préoccupations en matière de sécurité – bien que les deux parties aient souligné qu’elles garderaient la porte ouverte à un dialogue plus approfondi.

Les États-Unis et l’OTAN ont soumis mercredi des réponses écrites aux demandes de la Russie pour une refonte des arrangements de sécurité post-guerre froide en Europe.

Image:

Un membre du service de l’armée russe tire un obusier lors d’exercices à la gamme Kuzminsky dans le sud de la région de Rostov, en Russie



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou avait besoin de temps pour examiner et ne se précipiterait pas pour tirer des conclusions.

Mais il a déclaré que les déclarations des États-Unis et de l’OTAN décrivant les principales demandes de la Russie comme inacceptables ne laissaient pas beaucoup de place à l’optimisme.

« Sur la base de ce que nos collègues (américains et de l’OTAN) ont dit hier, il est absolument clair que sur les principales catégories décrites dans ces projets de documents … nous ne pouvons pas dire que nos réflexions ont été prises en compte ou qu’une volonté a été démontrée de prendre compte de nos préoccupations », a déclaré M. Peskov. « Mais nous ne précipiterons pas nos évaluations. »

Les pays occidentaux ont menacé de sanctions économiques si la Russie envahissait davantage l’Ukraine, s’appuyant sur les mesures imposées depuis l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014.