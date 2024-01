Tensions entre les principaux dirigeants ukrainiens

Ni les hommes ni leurs collaborateurs n’ont fait grand-chose pour dissiper les informations faisant état de tensions. Même si M. Zelensky et le général Zaluzhny sont apparus ensemble lors de séances de photos et ont organisé des événements, les deux dirigeants les plus puissants du pays ne se sont jamais adressés ensemble à la nation de manière significative.

Les relations glaciales et l’absence d’explication sur la position du général sont devenues des problèmes en soi, a déclaré Volodymyr Ariev, député du parti d’opposition Solidarité européenne. Ce n’était pas caractéristique de M. Zelensky, un ancien acteur souvent loué pour ses capacités de communication, a-t-il déclaré, ajoutant : “L’absence de communication équivaut à la confirmation d’un problème”.

Les frictions entre le président et son général en chef ont couvé, principalement dans les coulisses, peu après l’invasion russe et alors que la popularité du général Zaluzhny montait en flèche avec les victoires militaires. Parmi les analystes politiques ukrainiens, le général est considéré comme un challenger plausible de M. Zelensky si les élections, suspendues par la loi martiale, devaient reprendre.

Le schisme s’est approfondi l’automne dernier, lorsque le général Zaluzhny a publié un essai déclarant les combats dans une impasse, contredisant les affirmations pleines d’espoir de progrès de M. Zelensky. Cette brèche fait suite à une contre-offensive ukrainienne organisée avec des milliards de dollars d’armes occidentales qui n’a pas réussi à réaliser une percée tout en coûtant des milliers de victimes ukrainiennes.

Plus récemment, les deux hommes se sont publiquement opposés sur la question de savoir si les dirigeants civils ou militaires devaient être responsables d’un projet visant à recruter jusqu’à un demi-million d’hommes pour reconstituer l’armée. Le projet sera probablement impopulaire et entachera les dirigeants qui y sont le plus étroitement associés, ont noté les commentateurs ukrainiens.