Tensions entre le Kosovo et la Serbie à propos des plaques d’immatriculation : ce qu’il faut savoir alors que l’OTAN surveille le différend

Le Kosovo et la Serbie – deux pays des Balkans qui ont mené une guerre sanglante dans les années 1990 et vivent dans une coexistence difficile depuis – sont à nouveau en désaccord, cette fois sur les mesures prises par le Kosovo pour forcer les Serbes de souche vivant dans ses régions du nord à obtenir des plaques d’immatriculation émis par les autorités kosovares.

Cette décision apparemment banale est tout sauf banale, car le statut des Serbes de souche vivant près de la frontière entre la Serbie et le Kosovo est au cœur d’un conflit prolongé entre les deux gouvernements. Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en février 2008, mais la Serbie considère toujours le Kosovo comme sa province.

“La situation sécuritaire globale dans les municipalités du nord du Kosovo est tendue”, La force de maintien de la paix de l’OTAN au Kosovo a déclaré dimanche dans un communiqué. Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré : “Nous n’avons jamais été dans une situation aussi difficile”.

Quelles sont les tensions au Kosovo ?

La dernière flambée de tensions est liée aux nouvelles règles sur les plaques d’immatriculation et les documents de voyage transfrontaliers.

En vertu de nouvelles réglementations qui devaient entrer en vigueur le 1er août, les Serbes de souche vivant dans des villages du nord du Kosovo auraient dû demander des plaques d’immatriculation délivrées par les autorités kosovares pour leurs véhicules. Depuis la guerre de 1998-99, certains membres de cette population avaient utilisé des plaques d’immatriculation serbes avec un statut différent. Les autorités du Kosovo ont toléré le système à double voie pour préserver la paix, mais ont déclaré l’année dernière qu’elles ne le feraient plus.

Une autre règle aurait obligé les ressortissants serbes en visite au Kosovo à obtenir un document d’entrée et de sortie supplémentaire auprès des autorités kosovares à la frontière. Auparavant, ils pouvaient entrer sans elle. La Serbie impose une règle similaire aux Kosovars qui cherchent à franchir ses frontières.

les tensions entre le Kosovo et la Serbie éclatent ; Les Casques bleus de l’OTAN traquent les manifestations à la frontière

Le gouvernement de la capitale du Kosovo, Pristina, tente depuis des années d’exercer un contrôle institutionnel total sur les zones à majorité ethnique serbe du nord du Kosovo, mais il s’est heurté à une résistance féroce de la part d’habitants qui considèrent toujours leurs communautés comme faisant partie de la Serbie.

Dimanche, des Serbes de souche ont bloqué des routes dans le nord du Kosovo pour protester contre les nouvelles règles, forçant les autorités kosovares à fermer deux points de passage frontaliers, Jarinje et Brnjak. La police kosovare a déclaré que des coups de feu avaient été tirés dans leur direction pendant les manifestations, bien que personne n’ait été blessé, a rapporté Reuters.

Belgrade affirme que les nouvelles règles violent un accord de 2011 sur la liberté de circulation entre le Kosovo et la Serbie.

Les alliés du Kosovo, dont les États-Unis et l’Union européenne, ont appelé au calme et ont exhorté Pristina à retarder la mise en œuvre des nouvelles règles. Tard dimanche, le Kosovo a accepté un délai de 30 jours si tous les barrages routiers étaient supprimés. Albin Kurti, Premier ministre du Kosovo, a accusé les manifestants d’avoir tenté de « déstabiliser » le Kosovo et accusé la Serbie d’avoir orchestré des « actes d’agression » pendant les manifestations.

En coopération avec nos alliés internationaux, nous nous engageons à reporter de 30 jours la mise en œuvre des décisions sur les plaques d’immatriculation et les documents d’entrée et de sortie aux points de passage frontaliers avec la Serbie, à condition que toutes les barricades soient supprimées et que la liberté de mouvement totale soit rétablie. pic.twitter.com/oJNaQi0qPO – Albin Kurti (@albinkurti) 31 juillet 2022

Josep Borrell, le plus haut diplomate de l’UE, s’est félicité de la décision du Kosovo de reporter les nouvelles mesures jusqu’au 1er septembre et a déclaré qu’il s’attend à ce que “tous les barrages routiers soient immédiatement supprimés”.

Quel est le lien avec le conflit Serbie-Kosovo ?

Les racines du conflit entre la Serbie et le Kosovo remontent à l’éclatement de la Yougoslavie au début des années 2000, qui a lui-même suivi une longue période de conflits ethniques entre les républiques yougoslaves dans les années 1990. La Serbie et le Kosovo ont mené une guerre brutale entre 1998 et 1999 qui s’est terminée par l’implication de l’OTAN dans une campagne de bombardement soutenue par les États-Unis contre le territoire serbe.

La Serbie est une nation chrétienne orthodoxe à majorité, mais le Kosovo – anciennement une province de Yougoslavie – est dominé par des Albanais de souche, qui sont en grande partie musulmans, en plus d’une minorité de Serbes de souche. Les tensions ont éclaté entre les groupes, en particulier à propos des mesures prises en 1989 par le président yougoslave Slobodan Milosevic, un nationaliste serbe, pour abroger l’autonomie du Kosovo inscrite dans la constitution yougoslave.

En réponse, les militants kosovars ont formé l’Armée de libération du Kosovo et ont organisé des attaques contre la Serbie dans les années suivantes alors qu’ils poussaient à la création d’un nouvel État englobant les minorités ethniques albanaises de la région. Des membres de l’Armée de libération du Kosovo ont également été accusés d’avoir commis des crimes de guerre contre des Serbes de souche au Kosovo et contre ceux qu’ils considéraient comme des collaborateurs.

Les autorités de Belgrade ont violemment réprimé la population albanaise du Kosovo, la considérant comme favorable à l’UCK et à ses attaques séparatistes. Plus d’un million d’Albanais du Kosovo ont été chassés de chez eux.

Les pays occidentaux et l’OTAN se sont impliqués, réunissant les parties en France en février 1999 pour négocier une trêve. Alors que la partie kosovare a accepté une trêve, la Yougoslavie – qui n’englobait alors que la Serbie et le Monténégro – ne l’a pas fait. Les atrocités commises contre les Albanais du Kosovo se sont poursuivies dans ce que le Département d’État américain appelait à l’époque une “campagne systématique” des “forces et paramilitaires serbes” pour “nettoyer ethniquement le Kosovo”.

En réponse, l’OTAN a lancé une campagne de bombardement dévastatrice de 11 semaines contre la Yougoslavie qui s’est terminée en juin 1999, lorsque le pays a signé un accord avec l’OTAN pour autoriser une force de maintien de la paix au Kosovo.

Pourquoi l’OTAN est-elle au Kosovo et quel est son mandat ?

L’OTAN dispose d’une force de maintien de la paix au Kosovo — la Force du Kosovo, ou KFOR — depuis juin 1999. La création de cette force a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’objectif initial de la KFOR était d’empêcher le redémarrage du conflit entre les Serbes et les Albanais de souche après la signature par l’OTAN et la Yougoslavie d’un accord de paix permettant le retour des Albanais de souche déplacés par la guerre.

Depuis lors, la force a été progressivement réduite, passant d’environ 50 000 hommes à moins de 4 000 aujourd’hui. Selon ses propres termes, il s’emploie à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région, à soutenir les groupes humanitaires et la société civile, à former et à soutenir la Force de sécurité du Kosovo et à “soutenir le développement d’un Kosovo stable, démocratique, multiethnique et pacifique”.

Dans sa déclaration sur la manifestations au Kosovo Dimanche, la KFOR a déclaré qu’elle “surveillait” la situation et qu’elle était “prête à intervenir si la stabilité était menacée”.

Quel est le lien avec la guerre russo-ukrainienne ?

Les Balkans n’ont pas échappé aux répercussions de la guerre en Ukraine.

Le Kosovo soutient l’Ukraine depuis l’invasion russe, que Kurti, le Premier ministre, a qualifiée d'”attaque contre nous tous”. L’Ukraine n’a pas reconnu l’indépendance du Kosovo.

La Russie – un allié de longue date de la Serbie – ne reconnaît pas non plus le Kosovo comme un État indépendant et a fait écho au président serbe en blâmant le gouvernement de Pristina pour le regain de tensions dans le nord du Kosovo.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a accusé dimanche le Kosovo d’utiliser les nouvelles lois sur les licences et les documents d’identité pour discriminer la population serbe.

“Nous appelons Pristina et les États-Unis et l’Union européenne qui la soutiennent à cesser les provocations et à respecter les droits des Serbes au Kosovo”, a-t-elle déclaré, selon l’agence de presse officielle russe Tass.

Le président russe Vladimir Poutine a cité le Kosovo pour justifier sa reconnaissance de deux provinces séparatistes dans la région du Donbass à l’est de l’Ukraine. « De très nombreux États de l’Ouest ont reconnu [Kosovo] en tant qu’État indépendant », a déclaré Poutine au chef de l’ONU, António Guterres, lors de leur rencontre en avril. “Nous avons fait de même à l’égard des républiques du Donbass.”