Tensions en Ukraine : le gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne est un symbole de la façon dont les décisions politiques peuvent devenir toxiques | Nouvelles du monde

Les stations balnéaires sont toujours des endroits curieux en hiver, mais Lubmin, sur la côte nord de l’Allemagne, est plus étrange que la plupart.

D’une part, il se sent vraiment vide. Les rues sont parsemées de maisons, mais il n’y a personne autour.

D’autre part, il y a un Est désaffecté allemand centrale nucléaire non loin du port.

Et troisièmement, Lubmin abrite à peu près le projet de construction le plus controversé au monde.

Image:

Lubmin abrite à peu près le projet de construction le plus controversé au monde



Car ici, dans une bifurcation de la route principale, vous pouvez trouver l’endroit où Nord Stream 2 surgit de la terre – une masse de longs et larges tuyaux qui émergent du sol puis sont acheminés dans différentes directions.

Vous n’en avez pas entendu parler ? Vous serez.

Nord Stream 2 est un pipeline qui relie Russie avec l’Allemagne, capable d’apporter suffisamment de gaz naturel pour alimenter environ 26 millions de foyers.

C’est, selon votre point de vue, soit un triomphe commercial qui assure la sécurité énergétique de l’Allemagne pour les années à venir, soit un signe avant-coureur de la façon dont la Russie peut exploiter ses ressources naturelles pour tromper les gouvernements occidentaux.

Ce pourrait bien être les deux.

Image:

Nord Stream 2 devrait être terminé d’ici la fin de l’année



Le pivot de l’Allemagne loin des centrales nucléaires

D’ici la fin de cette année, l’Allemagne aura fermé toutes ses centrales nucléaires et s’appuiera de plus en plus sur le gaz naturel à mesure qu’elle développe son secteur des énergies renouvelables.

Nord Stream 2, combiné avec l’ancien gazoduc Nord Stream 1, sont conçus pour assurer cet approvisionnement.

La construction du deuxième pipeline a longtemps été controversée.

Alors que l’ancienne chancelière Angela Merkel a insisté sur le fait qu’il s’agissait simplement d’une entreprise commerciale, une grande partie du reste du monde y a vu un exercice géopolitique du Kremlin.

« L'aide allemande est une blague » – le maire de Kiev



Certes, le pipeline crée un sentiment de dépendance vis-à-vis de la Russie, ce qui est gênant dans le meilleur des cas mais d’autant plus incendiaire lorsque les troupes russes se massent à la frontière ukrainienne.

Vu d’une banque de l’autre côté de la route, Nord Stream 2 est le genre de chose que vous pourriez passer devant avec un simple haussement d’épaules de curiosité.

C’est une masse d’immeubles en acier, en béton et de faible hauteur.

Pour le moment, avec le pipeline qui n’a pas encore commencé à fonctionner, c’est encore le cas. Et pourtant ce bâtiment est chargé de poids politique.

L’Allemagne défie l’OTAN ?

Les alliés de l’OTAN ne souhaitent pas un conflit militaire avec la Russie.

Image:

Les tensions accrues entre l’Ukraine et la Russie ont mis les relations de l’Allemagne avec le Kremlin sous le microscope



Au lieu de cela, leur plan pour dissuader ou punir le président Vladimir Poutine tourne autour du spectre de sanctions économiques punitives et une cible évidente serait le secteur énergétique lucratif de la Russie.

C’est donc le problème de l’Allemagne. Imposer des sanctions à la Russie pourrait signifier perturber ses propres approvisionnements énergétiques ou même fermer définitivement Nord Stream 2.

Olaf Scholz, le chancelier relativement nouvellement élu, hésitait à accepter et son hésitation s’est répercutée dans le monde entier.

Au moment où il a accepté de soutenir les propositions de sanctions, l’Allemagne avait été fustigée par des politiciens en Amérique, en Grande-Bretagne, en Pologne et au-delà.

Image:

Thorsten Benner dit que le contrecoup a forcé l’Allemagne à changer sa position



« Je pense que la réaction contre la position allemande s’enregistre et qu’elle a influencé la position du gouvernement de mettre maintenant des sanctions sur la table », a déclaré Thorsten Benner, directeur du Global Public Policy Institute, un groupe de réflexion basé à Berlin.

« En tant que nation, nous sommes sensibles à la réputation. Nord Stream 2 est maintenant sur la table en termes de sanctions.

« Cela a pris beaucoup de temps – il y a quelques semaines, le chancelier hésitait à le mettre sur la table, mais maintenant il a confirmé que si la Russie attaquait l’Ukraine, cela pourrait avoir des conséquences pour Nord Stream. »

C’est cette hésitation spécifique qui a effrayé les gens – l’idée que l’Allemagne, la nation la plus riche de l’Union européenne, pourrait ne pas rejoindre un programme de sanctions de l’OTAN.

Une déclaration « irritante » a créé une image « désastreuse » de l’Allemagne

Même maintenant, après que le chancelier Scholz a reconnu qu’il accepterait des sanctions, ce point a dû être renforcé à plusieurs reprises, plus récemment par sa ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock. La confiance a été ternie.

Ses défenseurs diraient que l’Allemagne est dans une position curieuse et délicate.

Lubmin, par exemple, se trouve sur un territoire qui était, il y a encore quelques décennies, l’Allemagne de l’Est, et il y a des millions d’Allemands qui ont grandi sous le contrôle communiste, regardant Moscou comme leur centre politique.

De même, il existe une théorie selon laquelle l’Allemagne conserve une culpabilité profondément enracinée pour les souffrances qu’elle a infligées à la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Certes, la honte de ce conflit façonne toujours un désir enraciné de favoriser les négociations diplomatiques plutôt que les conflits militaires.

Alors que d’autres membres de l’OTAN parlent d’envoyer des armes en Ukraine, l’Allemagne a envoyé des milliers de casques et a bloqué l’exportation d’armes de fabrication allemande depuis l’Estonie, même si les armes en question sont de vieux obusiers qui remontent à l’époque de l’Allemagne de l’Est.

Image:

Thomas Erndl dit que des « déclarations irritantes » ont conduit à une « image désastreuse » de l’Allemagne



Thomas Erndl estime que des « déclarations irritantes » ont fait émerger une « image désastreuse » de l’Allemagne.

En tant que politicien de l’opposition du parti CSU, on pourrait s’attendre à ce qu’il soit critique. Mais il est également vice-président de la très respectée commission allemande des affaires étrangères, et il est convaincu que son pays se trompe.

« Je pense que le gouvernement devrait revoir sa position et penser à fournir des armes à l’Ukraine », me dit-il.

« Nous devons augmenter les capacités de défense de l’Ukraine. Si le gouvernement ne peut pas aller aussi loin, il devrait au moins autoriser d’autres pays à fournir des livraisons.

« Lorsque l’Allemagne était, par le passé, en première ligne pendant la guerre froide, nous pouvions compter sur les autres. Maintenant, c’est à nous de soutenir les pays en première ligne.

« Nous devons faire passer ce message à nos gens afin qu’ils sachent ce qui se passe et pourquoi il est important de soutenir les Ukrainiens. »

Image:

Les Ukrainiens en Allemagne disent se sentir impuissants



Les Ukrainiens en Allemagne se sentent « impuissants »

Nous rencontrons un groupe d’Ukrainiens à l’ombre de la porte de Brandebourg, où des soldats de l’Est et de l’Ouest se regardaient autrefois.

Ils sont inquiets pour leur pays d’origine et irrités que l’Allemagne ne fasse pas plus. Et ils veulent parler.

Image:

Anton Dorokh dit que l’Allemagne devrait soutenir l’Ukraine



Anton Dorokh est un cinéaste, originaire de Donetsk, dit : « Pour nous, il semble que nous ayons un ennemi d’un côté et les alliés de l’autre, puis nous les voyons faire des affaires ensemble et nous nous disons – que se passe-t-il ?

« Vous êtes censé nous soutenir.

« Nous sommes comme des alliés, des amis, et nous n’obtenons pas de soutien.

La Troisième Guerre mondiale est-elle imminente ?



« Nous sommes très tristes mais nous nous sentons aussi assez impuissants à ce stade. Que devrions-nous faire? »

À côté de lui, Kathryna Chernii, une étudiante de Kiev, hoche la tête.

« Le gouvernement allemand doit montrer une position claire dans cette situation avec la Russie et l’Ukraine », dit-elle.

Image:

Kateryna Chernii dit que le gouvernement allemand doit montrer une position claire



« Il ne s’agit pas seulement de discussions, pas seulement de préoccupations, mais aussi de choses actives qu’ils peuvent faire – un soutien financier, ainsi qu’un soutien en fournitures. »

Lilia Usik, analyste en défense et sécurité, s’inquiète pour sa famille chez elle dans le Donbass.

Elle dit que sa jeune sœur est « traumatisée » et souhaite que l’Allemagne agisse.

Image:

Lilia Ukik s’inquiète pour sa famille chez elle dans le Donbass



« Je pense que nous avons besoin de sanctions contre la Russie et d’augmenter ces sanctions et de montrer avec toutes les mesures et possibilités qu’à chaque étape agressive russe à la frontière ukrainienne, il y aura une réponse dure et rapide. »

Et cela, bien sûr, nous ramène à cette route en bordure de Lubmin, et au gazoduc qui serpente depuis la mer Baltique et émerge du sol allemand.

Nord Stream 2 est un symbole de la façon dont les décisions politiques peuvent devenir toxiques et de la façon dont les relations de l’Allemagne avec la Russie sont tombées sous l’attention microscopique.

Et maintenant que l’examen a commencé, le chancelier Scholz sera conscient qu’il ne se terminera pas de si tôt.