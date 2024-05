Tensions en mer Rouge : les Houthis du Yémen « attaquent » un transporteur américain après des frappes meurtrières | Nouvelles des Houthis

Les Houthis du Yémen affirment avoir lancé une attaque de missiles contre un porte-avions américain dans la mer Rouge en réponse aux frappes meurtrières américaines et britanniques contre le Yémen.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a annoncé vendredi l’attaque contre le porte-avions Eisenhower ; le groupe avait affirmé plus tôt qu’au moins 16 personnes avaient été tuées lors des attaques américaines et britanniques contre la province de Hodeidah, le bilan le plus élevé publiquement reconnu suite à plusieurs séries de frappes suite à l’assaut du groupe contre des navires.

Les conséquences des attaques de jeudi ont été annoncées sur la télévision Al Masirah, une chaîne contrôlée par les Houthis, qui a diffusé une vidéo montrant des civils blessés soignés à Hodeidah. Au moins 42 personnes auraient été blessées.

« L’agression américano-britannique ne nous empêchera pas de poursuivre nos opérations militaires en soutien à la Palestine », a déclaré sur X le responsable houthiste Mohammed al-Boukhaiti, avertissant que les rebelles « rencontreraient l’escalade par l’escalade ».

Le Commandement central américain (CENTCOM) a déclaré sur X que les attaques contre 13 cibles Houthis avaient « réussi à détruire » huit véhicules aériens sans équipage, ou drones, dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen et au-dessus de la mer Rouge.

Mise à jour du Commandement central américain du 30 mai Le 30 mai, entre 15 h 15 et 17 heures environ (heure de Sanaa), les forces du Commandement central américain (USCENTCOM) ont réussi à détruire huit véhicules aériens sans équipage (UAV) dans les zones contrôlées par les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen et au-dessus de la mer Rouge.… pic.twitter.com/uxtPyVecpU – Commandement central américain (@CENTCOM) 30 mai 2024

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les Typhoon FGR4 de la Royal Air Force avaient mené des attaques sur Hodeidah et plus au sud, à Ghulayfiqah. Il décrit les cibles comme « des bâtiments identifiés comme abritant des installations de contrôle au sol des drones et fournissant un stockage pour les drones à très longue portée, ainsi que pour les armes sol-air ».

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que l’action militaire était une forme de « légitime défense face à une menace constante que représentent les Houthis ».

Pas découragé

Le mouvement Houthi, un groupe aligné sur l’Iran qui contrôle une grande partie du Yémen après près d’une décennie de guerre contre une coalition soutenue par l’Occident et dirigée par l’Arabie Saoudite, est devenu un fervent partisan des Palestiniens dans la guerre en cours d’Israël contre Gaza, qui a fait plus de morts. plus de 36 000 personnes.

Le groupe a lancé depuis novembre des attaques répétées de drones et de missiles contre des navires dans la mer Rouge, dans le détroit de Bab al-Mandeb et dans le golfe d’Aden, exigeant qu’Israël mette fin à la guerre.

À Téhéran, l’Iran, allié des Houthis, a condamné les frappes américano-britanniques comme des « violations de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Yémen…, des lois internationales et des droits de l’homme », ont rapporté les médias d’État iraniens.

« Les gouvernements agresseurs américain et britannique sont responsables des conséquences de ces crimes contre le peuple yéménite », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.

Selon l’administration maritime américaine, les Houthis ont lancé plus de 50 attaques contre des navires au total, tuant trois marins, saisissant un navire et en coulant un autre. Cette semaine, ils ont attaqué un navire transportant des céréales vers l’Iran.

La campagne a contraint les compagnies maritimes à éviter la route de la mer Rouge, qui transporte normalement environ 12 pour cent du commerce mondial, redirigeant les marchandises vers des trajets plus longs et plus coûteux autour de l’Afrique australe.

Depuis janvier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des frappes de représailles contre des cibles houthistes au Yémen, dans le but de dégrader leur capacité à attaquer les voies navigables vitales. Mais ces attaques n’ont guère dissuadé les Houthis.

Mercredi, ils ont déclaré avoir attaqué un vraquier grec et plusieurs autres navires en réponse aux frappes israéliennes sur la ville de Rafah, au sud de Gaza.