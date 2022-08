Tensions à Taiwan: Adam Boulton sur la rhétorique montante suscitée par la visite de Nancy Pelosi | Nouvelles du monde

La détermination de la Chine à prendre le contrôle de Taiwan est souvent citée comme l’une des causes les plus probables de la Troisième Guerre mondiale – un conflit qui, il est largement admis, pourrait même mettre fin à la civilisation humaine.

Président chinois Xi Jinping averti à l’avance que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis “jouait avec le feu” avec sa visite prévue à Taïwan.

Nancy Pelosi a dûment avancé de toute façon.

Elle a été acclamée par la foule et félicitée mercredi par le Premier ministre taïwanais Tsai-Ing Wen pour son engagement “à toute épreuve” dans la défense de la démocratie sur l’île.

Elle a ensuite poursuivi sa tournée dans d’autres pays asiatiques, alors que les conséquences de sa visite ne font que s’échauffer.

Sur le plan économique, la Chine a déjà interdit l’importation de fruits et de poissons d’origine taïwanaise.

Le gouvernement chinois a annoncé à l’avance qu’à partir de jeudi, il mènerait des exercices militaires “à tir réel” dans six zones maritimes autour de Taïwan, y compris dans ce que Taïwan revendique comme ses eaux territoriales, à une dizaine de kilomètres des côtes de l’île.

La Chine a averti tous les navires et avions de rester en dehors de la zone, mais la possibilité ne peut être exclue que des passants soient touchés, suivis de demandes de représailles.

Au cours des prochains jours et semaines tendus, il reste à voir si la visite de Mme Pelosi, au-delà d’être une provocation à la République populaire de Chine (RPC), enflammera réellement l’impasse de plusieurs décennies sur l’avenir de l’île. .

Des décennies de menaces sur Taïwan

Image:

Un navire de la marine taïwanaise patrouillant dans les eaux entre l’île et le continent chinois



La scission entre Taïwan et la Chine continentale remonte à la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais vaincus ont rendu Taiwan au gouvernement non communiste de la République de Chine en 1945. Mais ce gouvernement lui-même était en retrait face à la prise de contrôle communiste. En 1949, il avait été repoussé sur l’île de Taiwan – à environ 100 milles du continent.

Taiwan a prospéré en tant que démocratie capitaliste, avec une population très instruite d’environ vingt millions de personnes.

Dans la lutte stratégique entre les superpuissances, il est plus précieux que jamais, car sa société de fabrication de semi-conducteurs est le principal fournisseur mondial de puces informatiques haut de gamme.

Taïwan a été traité par l’Occident comme le représentant légitime de toute la Chine, jusqu’en 1971 lorsque, dans le cadre de l’ouverture des relations « Nixon en Chine », la résolution 2758 de l’ONU a reconnu la RPC comme « le seul représentant légitime de la Chine » et la RPC est devenu membre permanent du Conseil de sécurité aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’URSS et de la France.

Le statut de Taiwan n’était pas résolu, à l’exception de divers engagements verbaux pour aider l’île à défendre son indépendance de facto, mais pas de jure, vis-à-vis de la RPC communiste.

La RPC n’a jamais abandonné son insistance sur le fait que Taiwan est une partie dissidente de la nation qui devrait légitimement être intégrée à son territoire. Il y a eu de nombreuses menaces et confrontations de bas niveau avec les forces chinoises au cours des décennies, en particulier dans le détroit de Taiwan séparant les deux pays.

On craint maintenant que les actions et exercices chinois entrepris en réponse à la visite de Pelosi ne soient plus durs et plus prolongés que jamais auparavant, se rapprochant d’un blocus temporaire.

Jusqu’à présent, le peuple taïwanais semble prendre tout cela à bras le corps, craignant moins que la situation ne dégénère de manière catastrophique que les observateurs extérieurs.

Il ne fait aucun doute que la rhétorique et la menace apparente d’une invasion armée par la Chine ont augmenté récemment.

Xi Jinping est sur le point de tenir une réunion du Comité central du Parti communiste confirmant qu’il peut rester président à vie au-delà de deux mandats.

Le nationalisme est devenu un élément central de sa campagne pour rester au pouvoir alors que la Chine est aux prises avec le COVID et une économie au point mort.

Xi est allé au-delà du langage prudent de ses prédécesseurs pour déclarer officiellement que “l’unification doit être accomplie” et bientôt, car la question de Taiwan “ne peut pas être transmise de génération en génération”.

L’Occident a réagi en renforçant la coopération militaire dans la région. L’OTAN a récemment tenu une réunion conjointe avec le Japon et la Corée du Sud. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie participent au projet controversé AUKUS, afin que l’Australie puisse se doter d’une capacité de sous-marin nucléaire. Le nouveau porte-avions britannique Queen Elizabeth et un groupe de porte-avions d’attaque ont été déployés l’année dernière en mer de Chine méridionale malgré les avertissements de la Chine.

Cela ne revient qu’à des gestes de défi. Dans la pratique, les nations inquiètes pour la Chine veulent toujours garder leur position sur Taiwan ambiguë.

Le président Biden a renoncé à dire “oui” à l’utilisation des forces américaines en réponse à une invasion chinoise. La Maison Blanche n’a pas approuvé la visite de Mme Pelosi, soulignant que le Congrès est une branche indépendante du gouvernement. L’incapacité du président à contrôler le comportement de l’un des plus hauts responsables de son parti démocrate a suscité des critiques dans le pays et à l’étranger.

Les leçons de la crise ukrainienne

Image:

Avions de chasse F-16V lors d’un exercice à Taïwan. Photo de fichier



Pour certains, dont Mme Pelosi, l’approche prudente adoptée à l’égard de Taïwan rappelle l’attitude adoptée, inefficacement, face aux menaces russes contre l’Ukraine.

Le ministre britannique des Affaires étrangères était celui qui a établi un parallèle.

“Il y a toujours une tendance à penser qu’il n’y aura plus de mauvaises choses et à attendre qu’il soit trop tard”, a déclaré Liz Truss en juin. “Nous aurions dû fournir les armes défensives à l’Ukraine plus tôt. Nous devons apprendre cette leçon pour Taiwan.”

Mais maintenant qu’elle est la favorite pour devenir Premier ministre, sa campagne a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une suggestion selon laquelle le Royaume-Uni devrait aider à armer Taïwan.

Boris Johnson a également été évasif sur l’étendue de l’engagement de la Grande-Bretagne à Taiwan, lorsqu’il a été contesté aux Communes par l’ancienne Première ministre Theresa May.

Pourquoi Pelosi agit maintenant

Nancy Pelosi manque de temps.

Tout au long de ses quatre décennies de vie publique, représentant la Californie sur la côte Pacifique, elle a été une championne des droits de l’homme et une ardente critique de la Chine, notamment sur le Tibet, Hong Kong, les Ouïghours et Taïwan.

La présidente est la troisième en ligne pour être présidente et elle voulait faire valoir son point de vue avec tout le poids de son poste actuel.

Elle pourrait bien ne pas être présidente après les élections de mi-mandat de novembre, lorsque les républicains devraient remplacer les démocrates en tant que parti majoritaire à la Chambre. Agée de 82 ans, elle a également déclaré qu’elle souhaitait bientôt mettre fin à son rôle de leader.

Nancy Pelosi s’est peut-être livrée à la politique des gestes à la fin d’une longue carrière, mais elle a mis en évidence un dilemme moral et géopolitique sur Taiwan qui pourrait être sur le point de remodeler radicalement la vie des générations montantes dans le monde.