Tension alors que les députés limogés du PDP du Plateau promettent une reprise aujourd’hui

Alors que l’Assemblée de l’État du Plateau reprend sa séance plénière aujourd’hui (mardi), les 16 législateurs élus sur la plateforme du Parti démocratique du peuple ont déclaré qu’ils reprendraient leurs fonctions législatives malgré leur limogeage par la Cour d’appel.

Cela s’est produit alors que le All Progressives Congress a déclaré que les législateurs restaient limogés et que leur projet de reprise était une « invitation à l’anarchie et une menace pour la démocratie ».

La Cour d’appel d’Abuja avait limogé en novembre les 16 membres de l’Assemblée législative de l’État élus sur le programme du PDP au motif que le parti ne disposait d’aucune structure pour les désigner comme candidats.

S’adressant lundi à une conférence de presse à Jos, les 16 législateurs, dirigés par un ancien chef de la majorité, Yobo Ishaku, ont déclaré que depuis que la Cour suprême, qui a confirmé l’élection du gouverneur Caleb Mutfwang sur la même question, avait statué que le PDP avait un mandat valide structure pour les désigner comme candidats, le verdict de la Cour d’appel les limogeant en tant que législateurs était devenu nul.

Ishaku, qui représentait la circonscription de l’État de Bokko, a déclaré : « Nos vacances se terminent aujourd’hui (lundi) et nous voulons informer le public que nous, la famille PDP, sommes de bonne humeur et sommes prêts à retourner à nos devoirs législatifs volontairement confiés par notre diverses circonscriptions. Nous sommes donc tous prêts à reprendre le travail demain (mardi).

Expliquant la raison derrière leur décision de reprendre la plénière, Ishaku a déclaré : « Pendant que nous étions en vacances, deux jugements ont été rendus concernant l’Assemblée de l’État du Plateau. La première était celle donnée par la Cour d’Appel, dont les juges disaient qu’on ne pouvait pas mettre quelque chose sur rien ; Le PDP sur le Plateau n’avait aucune structure et c’est sur cette base et cette prémisse qu’ils ont limogé les 16 membres de l’Assemblée parlementaire du PDP.

« Et pendant que nous étions encore en vacances, la Cour suprême a rendu son verdict sur la même question et dans le jugement, la Cour suprême a déclaré que l’affaire portée devant la Cour d’appel était frauduleuse et que la cour n’avait même pas compétence pour connaître. la question en premier lieu. Et par là, cela montre qu’en se référant à leur soumission, on ne peut pas construire quelque chose sur rien. Implicitement, le verdict de la Cour d’appel est nul et nous ignorons ce jugement dans son intégralité.

Ishaku, qui a insisté sur le fait qu’ils étaient des produits de la démocratie et ont également été valablement élus par leurs différents électeurs, a déclaré : « Nos électeurs sont prêts et disposés à nous accompagner à notre séance de demain parce qu’ils ont voté pour nous et ils ne sont pas prêts à faire des compromis. »

Les députés du PDP ont appelé le président Bola Tinubu ainsi que les chefs du système judiciaire nigérian à sanctionner le président de la Cour d’appel sous la direction duquel ils ont été limogés.

Mais dans une réaction rapide, l’APC de l’État a décrit la réintégration prévue des députés du PDP limogés comme une invitation à l’anarchie et une menace pour la démocratie.

Les députés de l’APC ont déclaré que le projet et les menaces de reprise des membres licenciés constituaient non seulement une attaque contre la démocratie mais aussi une insurrection contre l’État.

Dans une déclaration publiée lundi par son secrétaire à la publicité, Sylvanus Namang, l’APC du Plateau a insisté sur le fait que les législateurs du PDP restaient limogés en vertu de la loi.

L’APC a déclaré : « La section de l’APC de l’État du Plateau a été informée d’un projet des 16 membres du PDP limogés par la Cour d’appel l’année dernière visant à envahir la Chambre, qui reprend ses travaux demain (mardi) après près de deux mois de vacances en tant que membres en exercice de l’Assemblée de l’État du Plateau.

« Selon les informations qui nous sont parvenues, les membres se sont assis dans un lieu tenu secret et ont parlé à la presse de leur plan odieux et diabolique.

« Selon les informations dont nous disposons, les députés licenciés seraient accompagnés de membres de leurs différentes circonscriptions pour en confondre une proportion inimaginable.

«La conférence de presse, émaillée de menaces, a averti les députés de l’APC de ne pas s’approcher de l’Assemblée, car la Cour suprême avait invalidé l’arrêt de la Cour d’appel qui les avait limogés.

« Ce qui a commencé la semaine dernière comme une menace voilée de la part d’un ancien président de l’Assemblée de l’État du Plateau, Istifanus Mwansat, lors de son tristement célèbre entretien avec l’AIT est en train de devenir rapidement une réalité.

« L’APC et tous les citoyens épris de paix de l’État du Plateau s’attendaient à ce qu’il ne marche pas dans les rues en tant que citoyen libre suite à ses explosions incendiaires.

“L’APC a accepté, pour le bien de la démocratie et de la coexistence pacifique, le jugement de la Cour suprême et a appelé nos membres à ne pas s’embarquer dans une démarche contraire à laquelle ils ont obéi.”