Tension à Taïwan alors que la Chine réagit à la visite des États-Unis

Le voyage de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taiwan a peut-être été bref, mais il n’a pas manqué de controverse. Elle est la plus haute responsable américaine à visiter Taïwan depuis des décennies – mais beaucoup craignent que sa visite n’attise les flammes d’une relation déjà tendue entre l’île autonome et la Chine, qui revendique Taïwan comme son territoire et s’oppose à tout engagement des responsables taïwanais avec l’étranger. Gouvernements. Avant la visite de Pelosi, la Chine a intensifié ses exercices militaires près de Taïwan, et Pékin s’est engagé à organiser encore plus d’exercices militaires au cours des prochains jours. Certains experts l’appellent l’escalade la plus dangereuse entre les deux régions depuis les années 1990. Aujourd’hui, Christian Shepherd, correspondant du Washington Post basé à Taipei, explique comment les tensions entre la Chine et Taïwan en sont arrivées là et pourquoi la visite de Pelosi a été si controversée.