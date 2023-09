Tennis-Sabalenka envisage de continuer à l’US Open avec le meilleur classement dans le sac

NEW YORK : Aryna Sabalenka aura du dynamisme lorsqu’elle rencontrera Daria Kasatkina au quatrième tour de l’US Open lundi, la Biélorusse s’apprêtant à prendre la relève en tant que numéro un mondial.

La deuxième tête de série a atteint les demi-finales des deux Grands Chelems précédents après son triomphe à l’Open d’Australie et devancera désormais Iga Swiatek lorsque le dernier classement sera publié le 11 septembre après la sortie surprise du champion de New York dimanche.

Swiatek a perdu 3-6 6-3 6-1 face à l’ancienne championne de Roland-Garros Jelena Ostapenko et Sabalenka – qui a une fiche de 20-2 dans les majors cette année – tentera de continuer après avoir atteint un autre de ses principaux objectifs de la saison.

« Atteindre le classement mondial WTA en simple est quelque chose dont je rêve depuis que je suis petite, quand j’ai commencé à jouer au tennis », a déclaré Sabalenka, 25 ans.

« C’est un sentiment incroyable de rejoindre la liste incroyable des autres joueuses de la WTA pour y parvenir et c’est un immense honneur de pouvoir m’appeler numéro un. »

Alors que Sabalenka sera la tête d’affiche de la séance du soir au stade Arthur Ashe, le champion en titre masculin Carlos Alcaraz affrontera l’Italien Matteo Arnaldi, non tête de série, dans l’après-midi alors que le joueur de 20 ans intensifie sa tentative pour une troisième couronne du Grand Chelem.

« Je pense que je joue à un bon niveau », a déclaré Alcaraz. « Je me sens très bien sur le terrain, très à l’aise. Je dis toujours que je peux être meilleur, mais pour le moment, je suis vraiment content du niveau que j’ai atteint. Je joue. »

Alcaraz occupe le devant de la scène après que les favorites locales Madison Keys et Jessica Pegula s’affrontent lors du match d’ouverture de la journée sur le terrain d’exposition principal, tandis que l’Allemand Alexander Zverev rencontre l’Italien Jannik Sinner pour lever le rideau de la huitième journée.

Au stade Louis Armstrong, l’Américaine Peyton Stearns espère poursuivre son parcours de rêve à Flushing Meadows en éliminant la championne de Wimbledon Marketa Vondrousova.

Les Russes Andrey Rublev et Daniil Medvedev seront également en action respectivement contre le Britannique Jack Draper et l’Australien Alex de Minaur, avec une rencontre alléchante entre Ons Jabeur et Zheng Qinwen partageant leurs matchs.

La Tunisienne Jabeur, surnommée « ministre du Bonheur » de son pays et favorite du public à l’US Open, a persévéré malgré la grippe alors qu’elle tente de devenir la première femme africaine et arabe à remporter un titre en simple du Grand Chelem.

«C’est un tournoi amusant. Ce n’est pas amusant de commencer à être malade », a déclaré le vice-champion de l’année dernière. « J’ai l’impression que ce tournoi me met à l’épreuve et me montre que j’ai beaucoup de force, que je peux aller très loin et peut-être avoir un bon résultat ici. »

