Tennis, maternité et Serena Williams : la semaine en articles commentés

La publicité télévisée la plus célèbre de l’année orwellienne de 1984, soigneusement inspirée du roman nommé pour cette année-là, concernait l’ordinateur de bureau Apple Macintosh. Les plus tristement célèbres étaient celles de Crazy Eddie, une chaîne de magasins d’électronique discount de la région métropolitaine de New York.

Gesticulant follement dans une variété de costumes ou simplement dans un col roulé gris et un blazer sombre, l’acteur Jerry Carroll, souvent confondu avec le mystérieux Eddie, débitait un argumentaire de vente se terminant par l’assurance vibrante aux yeux d’insectes: “Ses prix sont FOU!”

Personnes détesté ces publicités, le journaliste Gary Weiss nous le rappelle dans “Retail Gangster”, un récit compact et attrayant de la montée artificiellement gonflée et de l’effondrement au ralenti de Crazy Eddie. Mais ils ont travaillé – la société est devenue publique, avec le symbole boursier peu propice CRZY – et se sont également frayés un chemin dans les punchlines de la culture populaire.

◆ ◆ ◆

Écrit par Jonathan Abrams et Tania Ganguli | Raconté par Tania Ganguli