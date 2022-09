Tennis féminin : capsules avant-première 2022

Dixon Duchesses

Entraîneur: Jamie Brigl (3e année)

Record de l’année dernière : 11-6

Meilleurs joueurs de retour : Leah Keuhl (Sr.), Grace Ferguson (So.), Addison Arjes (So.)

Meilleurs nouveaux joueurs : Leah Stees (So.), Arielle Rockwood (So.)

À noter: «Les Duchesses sont une jeune équipe universitaire composée de seniors et de deuxième année. L’équipe a fait du bon travail pendant la saison morte, tant sur les terrains que dans la salle de musculation. Nous abordons la saison avec un état d’esprit de croissance et cherchons simplement à continuer à nous améliorer à l’approche des matchs d’après-saison. – Entraîneur Brigl

Julia Rhodes de Newman tend la main pour jouer un coup lors de son match de double avec sa coéquipière Lilliana Campbell lors d’une rencontre la saison dernière. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/)

Homme nouveau Comètes

Entraîneur: Lupita Serrano (2ème année)

Record de l’année dernière : 4-8

Meilleur joueur de retour : Julia Rhodes (Jr.)

À noter: « Nous avons perdu des talents assez énormes et de grands leaders, mais les filles travaillent dur pour rattraper cela ! Ce sera une saison d’apprentissage, mais nous ne pouvons que monter à partir d’ici. – Entraîneur Serrano

Layla Tablante de Sterling renvoie un tir en jouant dans un match de double avec sa coéquipière Anna Meltzer lors d’un match la saison dernière. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/)

Sterling Guerriers d’or

Entraîneur: Kip Aitken (1ère année)

Record de l’année dernière : 8-6 (2-3 Grand 6 de l’Ouest)

Meilleurs joueurs de retour : Ellie Aitken, Layla Tablante

Meilleurs nouveaux joueurs : Eva Dillon, Riley Dunn, Emma Trader, Leticia Caudillo, Teagan Morris, Anna Hutchison

À noter: «Après avoir diplômé 11 seniors l’an dernier, dont tous sauf deux partants, nous sommes une équipe considérablement plus petite et moins expérimentée cette saison. Nous sommes impatients de former une équipe et de travailler ensemble pour aider tout le monde à s’améliorer chaque jour. Nous allons nous battre dur et nous nous attendons à être une unité plus forte à la fin de la saison qu’au début. Nous sommes ravis de voir comment notre nouvelle formation de départ se comporte. – Entraîneur Aitken