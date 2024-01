Tennis de table indien en 2024 : la fortune de l’Inde liée aux exploits de Paris

Le 30 septembre 2023 a marqué un moment historique dans les annales du sport indien et du tennis de table mondial. C’est le jour où deux filles de l’intérieur du Bengale occidental sont entrées dans l’histoire du tennis de table, triomphant de l’équipe chinoise sur leur terrain lors d’un événement sportif continental majeur.

Sutirtha Mukherjee et Ayhika Mukherjee ont stupéfié Chen Meng et Wang Yidi, le duo numéro 2 mondial, en quart de finale du double féminin des Jeux asiatiques de Hangzhou. Cette victoire a assuré une médaille historique – la première médaille entièrement féminine pour le tennis de table indien – aux Jeux asiatiques.

Cette victoire a inculqué la conviction que même la formidable équipe chinoise pouvait être vaincue sur la plus grande scène. Pour le tennis de table indien, il a réaffirmé que les deux médailles de bronze obtenues à Jakarta en 2018, notamment par équipe masculine et en double mixte, n’étaient pas des succès isolés. Cela montrait que les pagayeurs indiens étaient prêts à concourir à un niveau plus élevé, au-delà des réalisations du Commonwealth.

Bien que récente, cette réalisation, ainsi que les événements imprévisibles de 2023, font désormais partie de l’histoire. L’année à venir reste un mystère, du moins pour le moment.

Bien qu’il ait obtenu trois podiums lors des deux derniers Jeux asiatiques, le tennis de table indien est toujours confronté à un défi lorsqu’il s’agit des Jeux olympiques. La qualification olympique repose sur la capacité à tirer le meilleur parti des places disponibles.

Dans un changement de rythme, les femmes ont de meilleures chances que leurs homologues masculins de se qualifier pour les Jeux olympiques. Manika Batra, qui a succédé à A. Sharath Kamal en tant que porteuse du flambeau indien du tennis de table mondial, est la seule participante indienne confirmée aux Jeux olympiques de Paris.

Mukherjee Mania : Ayhika Mukherjee et Sutirtha Mukherjee ont stupéfié la deuxième paire mondiale chinoise pour remporter une médaille historique en tennis de table en double féminin pour l’Inde aux derniers Jeux asiatiques. | Crédit photo : PTI

Classée 35e en début d’année, Manika a obtenu la distinction d’être la première Indienne à remporter deux matches aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Avec un nouvel entraîneur personnel en la personne d’Aman Balgu, elle aspire à atteindre au moins les huitièmes de finale à Paris. . Cependant, Manika reconnaît que le chemin à parcourir ne sera pas sans défis.

Manika, qui a livré un dur combat à Wang Yidi avant de perdre le quart de finale du simple 2-4 à Hangzhou, vise à percer dans le top 25 mondial. Elle avait atteint son sommet en carrière de 31e place en novembre 2023, mais doit désormais maintenir une cohérence tout au long de l’année pour atteindre son objectif.

Les Mukherjees, qui avaient éclipsé le duo coréen Jeon Jihee et Shin Yubin, numéro un mondial, pour remporter une épreuve WTT Contender à Tunis avant le miracle des Jeux asiatiques, sauront que le chemin vers Paris est le plus difficile, étant donné que l’épreuve de double se poursuivra. avoir seulement 16 paires.

S’ils ne parviennent pas à se qualifier pour l’épreuve de qualification olympique en mars-avril, le duo devra s’appuyer sur le classement mondial début mai pour se qualifier. S’ils parviennent à se qualifier, comme ils l’ont montré à Hangzhou et à Tunis, ils peuvent certainement assommer des adversaires de taille.

Chez les hommes, la route vers Paris dépendra essentiellement des Championnats du monde de Busan en février.

Classés n°16 au tournant du calendrier, s’ils ne parviennent pas à accéder aux huitièmes de finale, les hommes devront s’appuyer sur le classement mondial en mai pour avoir une chance extérieure de qualification.

Cependant, le classement des équipes est déterminé en fonction du classement individuel des joueurs. Harmeet Desai, classé dans les années 60, est actuellement le pagayeur indien le mieux classé, après avoir dépassé Sharath et G. Sathiyan. Le duo du Tamil Nadu a glissé au-delà du top 100 en raison d’une pause prolongée en début d’année et d’une baisse de forme plus tard. Ils ont réussi à remonter jusqu’aux années 90 mais doivent encore améliorer leur classement pour se qualifier en simple. Au lieu de cela, si l’équipe se qualifie, trois quotas masculins, dont deux places en simple, seront scellés. Pendant que les pagayeurs continuent de perfectionner leur jeu, il incombera à la Fédération indienne de tennis de table (TTFI) de nommer des entraîneurs principaux à temps plein pour les équipes masculines et féminines afin de fournir le meilleur soutien possible aux joueurs expérimentés. Subhajit Saha, Sourav Chakravarty (hommes) et Mamata Prabhu (femmes) ont fait un travail louable chaque fois qu’on leur a confié la responsabilité de guider les équipes en 2023. Mais sans contrat approprié et sans contrôle en conséquence, ils avaient des limites lorsqu’il s’agissait de travailler sur une base par mission.

Faire en sorte que cela compte : Harmeet Desai, classé dans les années 60, est actuellement le pagayeur le mieux classé d’Inde, après avoir dépassé Sharath Kamal et G. Sathiyan. | Crédit photo : SUIS FARUQUI

Le circuit national doit également être davantage rationalisé. Après quelques années tumultueuses à la suite de la débâcle de Tokyo, dominées par un comité d’administrateurs nommé par le tribunal, la TTFI a organisé avec succès une saison complète de tournois nationaux.

Mais avec le retard de l’Assemblée générale, notamment en raison de la guerre froide entre les factions belligérantes et les stars internationales qui demandaient la clôture du calendrier avant le nouvel an, la saison a fini par être organisée à la hâte.

Le TTFI devrait cette fois-ci envisager d’annoncer le calendrier des événements nationaux bien à l’avance, garantissant ainsi une participation maximale de stars internationales aux événements de classement national.

Il est également grand temps que le TTFI étende son système de classement national pour en faire un système beaucoup plus complet afin de motiver les pagayeurs. Pour commencer, un système de points peut être conçu pour chaque tour – même les qualifications – lors des tournois de classement national afin que chaque participant soit mentionné dans le classement national.

La menace de manipulation de l’âge dans le circuit national des groupes d’âge – un fléau pour le sport indien – doit être traitée plus strictement pour garantir que ceux qui suivent les règles ne soient pas découragés.

Malgré les problèmes nationaux, le succès du tennis de table indien en 2024 dépendra du nombre de qualifications pour Paris. Si l’un d’entre eux est sur le point d’être en lice pour une médaille, ce ne sera que la cerise sur le gâteau !