Tennis de l’Open de Ningbo 2024 | Chaîne de télévision et diffusion en direct

Ons Jabeur a remporté l’Open de Ningbo en 2023 pour remporter son premier titre sur terrain dur et 15 des 20 meilleures joueuses du classement WTA participeront au tirage au sort. Cependant, Jabeur ne reviendra pas après que sa saison ait été écourtée en raison d’une blessure à l’épaule.

Barbora Krejcikova, gagnante de Wimbledon, et Jessica Pegula, finaliste de l’US Open, seront présentes, tout comme Jasmine Paolini, finaliste de Wimbledon.

La Britannique Emma Raducanu devait participer à l’Open de Ningbo après avoir été contrainte d’abandonner lors de son quart de finale de l’Open de Corée contre Daria Kasatkina en raison d’une blessure au pied, mais elle a confirmé qu’elle avait dû se retirer.

RadioTimes.com a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder le tournoi de tennis China Open 2024.

Quand a lieu l’Open de Ningbo 2024 ?

Le tournoi WTA 500 commence le lundi 14 octobre 2024 et court jusqu’à la finale le dimanche 20 octobre 2024.

La couverture commence à partir d’environ 6a13h00, heure du Royaume-Uni tous les jours.

Comment regarder et diffuser en direct le Ningbo Open 2024 au Royaume-Uni

Vous pouvez regarder le Ningbo Open 2024 en direct sur Sports aériens.

Sports aériens peut être ajouté à n’importe quel forfait Sky TV pour seulement 22 £ par mois pour les neuf chaînes sportives, ou vous pouvez vous procurer le bouquet sportif complet plus Netflix pour 43 £ par mois.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser le tournoi en direct via l’application Sky Go sur divers appareils, y compris la plupart des smartphones et tablettes, dans le cadre de leur abonnement.

Vous pouvez également regarder l’action via MAINTENANT avec un adhésion à la journée (14,99 £) ou abonnement d’un mois (34,99 £).

MAINTENANT peut être diffusé via un ordinateur ou des applications trouvées sur la plupart des téléviseurs, téléphones et consoles intelligents. MAINTENANT est également disponible via TNT Sports.

