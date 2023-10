Tennessee Three Democrat poursuit son expulsion et les règles de la Chambre qui l’ont temporairement réduit au silence

NASHVILLE, Tennessee — Le représentant démocrate du Tennessee, Justin Jones, a déposé mardi une plainte fédérale pour contester son expulsion en avril et les règles de la Chambre restreignant les commentaires des législateurs selon lesquels les républicains ont appliqué pour faire taire Jones pendant une partie d’une journée en août.

Déposée contre le président de la Chambre, Cameron Sexton, et des responsables administratifs de la Chambre, la poursuite devant le tribunal fédéral de Nashville fait valoir que les républicains ont empêché à plusieurs reprises Jones de s’exprimer pendant le débat, en violation des droits à la liberté d’expression en vertu des constitutions de l’État et fédérale.

De plus, le procès intenté par le membre des « Trois du Tennessee » de Nashville affirme que ses droits constitutionnels à une procédure régulière ont été violés par la procédure d’expulsion.

Les Républicains ont évincé Jones et le représentant Justin Pearson, un jeune démocrate noir, suite à leur manifestation amplifiée par mégaphone appelant au contrôle des armes à feu à la Chambre quelques jours seulement après qu’une fusillade dans une école primaire chrétienne ait tué six personnes. Les Républicains ont épargné par une voix la représentante démocrate Gloria Johnson, qui est blanche, de l’expulsion pour son rôle dans la manifestation.

Jones et Pearson ont été rapidement reconduits dans leurs fonctions, puis réélus lors d’élections spéciales, chacun attirant une vague de dons de campagne au cours des quelques jours où ils n’étaient pas au pouvoir. Jones, Pearson et Johnson ont été propulsés sous les projecteurs nationaux.

En plus de demander que l’expulsion et les règles de la Chambre sur le débat soient déclarées inconstitutionnelles, le procès indique également que Jones devrait être renvoyé devant un comité dont il a été démis de ses fonctions ; a rétabli d’autres avantages, notamment son niveau d’ancienneté avant l’expulsion et un crédit d’une année complète dans le système de retraite de l’État ; et lui a accordé d’autres dommages et intérêts.

Les dirigeants du GOP ont déclaré que les expulsions étaient nécessaires pour éviter de créer un précédent selon lequel les perturbations des travaux de la Chambre par les législateurs seraient tolérées. Ils ont déclaré que les nouvelles règles de la Chambre favorisent la courtoisie, le respect et la responsabilité.

Le bureau de Sexton n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Une porte-parole du procureur général du Tennessee, Amy Wilhite, a déclaré que le bureau était au courant du procès mais n’avait pas encore reçu de copie des avocats de Jones.

Le procès vise à empêcher Sexton et l’État « de continuer à réprimer la dissidence, que ce soit par le biais des règles mises à jour de la Chambre ou autrement, et à rechercher le rétablissement complet des avantages, des droits et des privilèges qu’ils lui ont illégalement retirés (Jones) en représailles pour son discours protégé.

La nouvelle règle de la Chambre visant à punir les membres perturbateurs a été approuvée pour la session extraordinaire d’août convoquée par le gouverneur républicain Bill Lee en réponse à la fusillade meurtrière de mars à l’école Covenant. La règle permet aux membres d’être réduits au silence pendant une journée ou le reste de l’année s’ils ne s’en tiennent pas au projet de loi en cours de débat.

Le jour où la Chambre avait voté pour faire taire Jones, Sexton avait mis en garde Jones contre le fait de qualifier les projets de loi républicains de « répréhensibles », « stupides » et « insultants ». Sexton l’a déclaré irrecevable à deux reprises pour avoir déclaré que les législateurs devraient « arrêter d’essayer d’installer plus d’armes pour déclencher une fusillade dans nos écoles qui ne protégerait pas nos enfants. Qu’est-ce qu’un petit Glock contre un AR-15 ? puis en disant que l’État devrait mieux financer la santé mentale dans les écoles et augmenter la rémunération des enseignants au lieu de mettre davantage de policiers dans les écoles.

En plus de limiter les débats, les Républicains de la Chambre ont également interdit au public de brandir des pancartes pendant les débats en salle et en commission. Un juge du Tennessee a bloqué l’application de l’interdiction de signer après avoir convenu avec les militants des droits civiques que l’interdiction violait probablement le droit à la liberté d’expression. L’État a répondu en écrivant que le juge « avait interdit aux législateurs dûment élus d’appliquer leurs propres règles dûment adoptées ».

Seuls quelques projets de loi ont été adoptés au cours de cette session extraordinaire tendue, et aucun d’entre eux n’a apporté de changements significatifs au contrôle des armes à feu. Il n’a pas été envisagé une proposition visant à garder les armes à feu éloignées des personnes considérées comme constituant une menace pour elles-mêmes ou pour autrui, proposition que le gouverneur républicain, Bill Lee, a soutenue.

La séance s’est également terminée dans l’acrimonie lorsque Sexton et Pearson ont semblé avoir une brève interaction physique au cours de laquelle tous deux se sont accusés de s’être bousculés quelques instants après l’ajournement de la Chambre. Pearson et Jones s’étaient approchés de l’estrade de l’orateur, chacun tenant une pancarte appelant au contrôle des armes à feu.

Jones est représenté dans le procès par l’ancien procureur américain Jerry Martin et les avocats d’un cabinet d’avocats qui comprend l’ancien procureur général américain Eric Holder. Holder fait partie de l’équipe juridique de Jones depuis plusieurs mois.