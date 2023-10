Nous avons notre premier véritable aperçu de l’équipe de basket-ball du Tennessee 2023-24 lors de son premier des deux matchs hors-concours dimanche après-midi à East Lansing.

C’est un premier test solide pour les Vols classés neuvièmes alors qu’ils affrontent le n°4 du Michigan State au Breslin Center. La saison du Tennessee et de l’État du Michigan s’est terminée dans le même bâtiment à quelques heures d’intervalle il y a une saison lorsque l’État du Kansas a éliminé les Spartans et que la FAU a éliminé les Vols lors du Sweet 16.

Le Tennessee est privé du gardien de tir All-SEC Santiago Vescovi alors qu’il rentre chez lui en Uruguay pour être avec sa famille en raison de la maladie de sa grand-mère. Le meneur junior Zakai Zeigler est discutable alors qu’il continue de se remettre d’une déchirure du LCA.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le match.

Plus de RTI : statistiques et notes de la mêlée interéquipes de basket-ball du Tennessee

Comment regarder – Tennessee n°9 (0-0) contre Michigan State n°4 (0-0)

Heure de début : 15 h 30 HE/14 h 30 CT

Lieu : Centre Breslin

Télévision : Réseau Big 10. PxP : Connor Onion, CC : Bill Raftery

Statistiques de l’équipe 2022-23 (via Référence sportive)

Tennessee

État du Michigan

Ce que Rick Barnes a dit à propos des Spartans

Sur la façon dont le Tennessee traitera le match hors-concours dimanche à Michigan State

« Je pense que nous cherchons à voir combien de gars nous pouvons recruter avec un effort soutenu. Évidemment, vous vous attendez à ce que vos gars plus âgés soient capables de sortir et de jouer davantage malgré la fatigue cardio. Je pense que les jeunes seront un peu anxieux. Je pense que nous sommes tous prêts à jouer en dehors de la compétition, mais j’espère voir que nous pouvons faire certaines choses qui font beaucoup de choses que nous pratiquons. Mais nous jouerons dur parce que nous savons que Michigan State va jouer dur. Je pense qu’ils ont une exposition ce soir. Et puis à partir de là, nous sortirons et nous voulons donner un aperçu à tout le monde, mais nous allons, de notre point de vue, nous voulons exécuter. Chaque fois que vous sortez, vous voulez gagner un match de basket, que ce soit un match hors-concours ou non, mais nous voulons voir l’effort et la concentration que nous essayons de développer.

Sur l’importance des matchs hors-concours

“Donc, à l’avenir, si vous avez une cause comme celle pour laquelle nous jouons cette année avec le Maui Classic (Invitational) et que nous faisons cela pour le Maui Fund, j’apprécie ce que Michigan State a fait parce que je connais leur base de fans. Ils adorent leur équipe de basket-ball ou leur programme de basket-ball et Tom. Il a sauté dessus tout de suite. Il pensait que c’était une excellente idée. Comme il est sur le réseau Big 10, je sais qu’ils vont faire une excellente production ou qu’ils vont faire des choses différentes tout au long du jeu. Lui et moi allons parler, je suppose, pendant le match à un moment donné. Ce sera un type de production différent et tout cela sera bon pour la télévision à l’avenir. J’aime les matchs hors-concours et j’ai toujours pensé que nous en avions besoin de quelques-uns. Et surtout si dans le basket-ball universitaire, si vous y réfléchissez, si tout le monde décidait d’aider une cause quelle qu’elle soit, si tout le monde pouvait jouer deux matchs hors-concours et que les fonds pouvaient servir à quelque chose comme ça, je pense que ce serait génial. . Pas seulement pour les équipes, mais aussi pour les officiels et pour le basket-ball universitaire en général.

Si lui et Tom Izzo vont parler à l’émission

“Je pense. Ouais, je pense qu’on va passer au micro et c’est un peu ce qu’on a fait avec Gonzaga. Je me souviens qu’il y a un an, je pense qu’eux, Fran (Fraschilla) m’ont un peu interviewé pendant le match. Je pense que ce sera le même genre d’accord où ils feront des choses différentes. Et honnêtement, quand ils ont appelé pour me demander, j’ai simplement dit : « Hé, si Tom veut le faire, je le suis, je suis tout à fait d’accord ». parce que j’ai tellement de respect pour lui et le genre de personne qu’il est et la façon dont il a construit son programme et la façon dont il a soutenu son programme. Et il a été un modèle de ce que devrait être le coaching. Encore une fois, nous allons jouer comme si nous n’allions pas là-haut juste pour dire que nous allons jouer au basket. Nous allons monter et essayer de jouer du mieux que nous pouvons et essayer de gagner un match de basket. Et je sais que ses équipes vont faire la même chose, mais nous savons tous les deux que nous avons des choses que nous devons voir et faire. Mais je sais que les deux équipes vont jouer extrêmement dur.

Entrées probables

Tennessee (via UT Sports)

État du Michigan (via les notes de jeu MSU)

Leaders statistiques de retour (Statistiques 2022-23)

Tennessee:

Points : Santiago Vescovi – 12,5 PPG, 39,6 FG%, 37 3PT%

Points du joueur actif définitif : Josiah-Jordan James — 10 PPG, 37,2 FG%, 31,3 3PT%

Rebonds : Jonas Aidoo – 4.9 RPG

Aides : Zakai Zeigler – 5,4 APG, 2,3 TOPG, 28,7 MPG

Aides du joueur actif définitif : Josiah-Jordan James – 1,8 APG, 1,0 TOPG 25,3 MPG

État du Michigan :

Points : Tyson Walker — 14,8 PPG, 45,9 FG%, 41,5 3PT%

Rebonds : Maddy Sissoko — RPG 6.1

Passes : AJ Hoggard – 5,9 APG, 2,6 TOPG, 30,6 APG

Résultats de la saison dernière

Tennessee

Record : 25-11 (11-7 SEC)

Défaite du Sweet 16

État du Michigan

Record : 21-13 (11-8 Big 10)

Défaite du Sweet 16

Prédiction

Je vais vous donner une longue explication sur ma prédiction estimée d’un match hors-concours. Michigan State a disputé son premier match hors-concours plus tôt cette semaine et Tennessee a disputé trois matchs en Italie en août, mais c’est notre premier véritable aperçu de l’une ou l’autre équipe cette saison.

Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux équipes. Des équipes très anciennes et expérimentées qui cherchent à intégrer quelques nouvelles pièces présentant un potentiel de hausse élevé. Mais après que Michigan State ait eu un certain nombre de joueurs clés blessés pendant une grande partie de la saison dernière, c’est le Tennessee qui perd au moins un, voire deux joueurs clés. Le duo de pré-saison All-SEC des Vols, composé de Santiago Vescovi et Zakai Zeigler, pourrait ne pas être disponible pour le Tennessee. Vescovi ne sera définitivement pas en action tandis que Zeigler est discutable et ne jouera probablement pas beaucoup même s’il y va.

Pour moi, je regarde davantage la façon dont les nouveaux arrivants du Tennessee s’intègrent au reste de l’équipe et comment les options de zone arrière des Vols qui joueront davantage de minutes dans celle-ci.

Entre le Tennessee qui manque peut-être ses deux meilleurs partants et le match qui se déroule devant ce qui devrait être une foule nombreuse au Breslin Center, je vais affronter les Spartans dans un match serré.

État du Michigan 68, Tennessee 65