Tennessee DA abandonne les affaires impliquant des flics qui ont tué Tire Nichols

Les gens parlent de « pommes pourries » comme si une petite poignée ne pouvait pas détruire des centaines, voire des milliers de vies.

Les policiers qui ont «prétendument» assassiné Tire Nichols étaient objectivement des pommes pourries et après avoir appris leur pourriture, il est devenu nécessaire de voir combien de poison ils avaient répandu pendant leur temps en tant que garçons en bleu. Selon un nouveau rapport de L’indépendant, ces petits cochons étaient TRÈS venimeux. Le procureur de district du comté de Shelby, Steven Mulroy, a examiné plus de 100 cas impliquant les cinq hommes en question, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills, Jr. et Justin Smith, et a conclu qu’au moins 30 à 40 d’entre eux devaient être abandonnées immédiatement, d’autres cas ont vu leurs accusations considérablement réduites.

Mulroy n’a pas détaillé le raisonnement derrière l’abandon ou la réduction des charges dans chacun de ces cas, cependant, l’inférence éclairée est que les garçons de bacon susmentionnés ont violé de manière flagrante le protocole approprié ou ont carrément menti pour épingler inutilement des accusations contre des personnes. Dans les deux cas, nous sommes heureux que leur comportement passé ait fait l’objet d’une enquête et que justice ait été rendue de manière appropriée.

A noter également, ABCActualités rapporte que les avocats de Bean, Mills et Smith ont demandé à être jugés séparément pour le meurtre au deuxième degré de Nichol. Blake Ballin, l’avocat de Mill, affirme que son client devrait être jugé séparément car il n’était pas sur les lieux de l’arrêt de la circulation où le passage à tabac mortel a eu lieu.

« Cela est susceptible d’entraîner une confusion pour le jury et de porter atteinte au droit du demandeur à un procès équitable », indique la requête.

Oh, alors, maintenant « juste » est un problème ? Tire Nichols n’a rien fait pour mériter la mort, n’était-ce pas juste ?