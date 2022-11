Tenn. Le gouverneur Lee regarde le démocrate Martin dans sa candidature à la réélection

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Jason Martin a passé plus de deux ans à essayer d’attirer l’attention du gouverneur Bill Lee dans le Tennessee – d’abord, en tant que médecin de soins intensifs exhortant à plus d’action contre la pandémie de COVID-19, et maintenant, en tant que démocrate candidat au poste de gouverneur essayant de renverser le républicain.

À ce jour, Lee n’a pas encore reconnu qu’il avait même un challenger dans sa quête de réélection. Les deux n’ont pas parlé, selon Martin, et il est peu probable que cela change avant le jour du scrutin.

Lee, qui parcourt des sondages toujours solides dans un État qui favorise le GOP, adopte une approche calculée pour remporter un second mandat et n’a prêté aucune attention à son adversaire démocrate. Il a mis un gros avantage en matière de collecte de fonds en déployant des publicités télévisées à l’échelle de l’État qui vantent ses quatre premières années au pouvoir, sans mentionner que les habitants du Tennesse ont le choix sur le bulletin de vote. Il a refusé de débattre de Martin, disant qu’il est trop occupé à diriger l’État.

“La stratégie républicaine est, ‘ne laissez personne aller à votre droite.’ (Lee) a pu éviter l’opposition à la primaire et maintenant il s’attend à une réélection facile », a déclaré Kent Syler, professeur de sciences politiques à la Middle Tennessee State University.

Lee a contourné un défi principal avec une série de mesures sur des questions conservatrices éprouvées, notamment en soutenant une loi sur le port d’armes de poing sans permis et en approuvant de vastes restrictions à l’avortement. Sur des sujets enflammés qui ont décollé plus récemment, il a signé des lois qui ciblent les personnes transgenres, a déplacé son attention sur le sujet brûlant de la criminalité à mi-parcours sur ses priorités pour la réforme de la justice pénale et a approuvé des restrictions contre certaines discussions sur la race et la sexualité dans les écoles.

“Les parents ont désormais leur mot à dire sur ce qui est enseigné et ce qui ne l’est pas”, a déclaré Lee dans une annonce de campagne. “Et les enfants acquièrent des compétences précieuses, sans la politique de division.”

Martin, quant à lui, a déclaré qu’il espérait faire le genre d’incursion dans le Tennessee rural qui a longtemps défié les démocrates de l’État, les laissant sans siège au bureau du gouverneur pendant plus d’une décennie. Il a dit qu’il pensait que le chemin pour gagner la course du gouverneur “passe par le Tennessee rouge, passe directement par les communautés rurales”.

«Je pense que les campagnes précédentes ont concentré beaucoup de ressources et de formation sur les villes, et les démocrates vont essayer d’augmenter les chiffres dans les villes. Les calculs ne sont pas là », a récemment déclaré Martin au Nashville Rotary Club. “Vous ne pouvez pas gagner avec un message qui ne plaît qu’aux cinq grandes villes de l’État du Tennessee.”

Martin s’est d’abord lancé dans la course en critiquant la façon dont Lee a géré l’épidémie de COVID-19 dans le Tennessee, où un mandat de masque à l’échelle de l’État n’a jamais été promulgué. Martin a depuis cessé d’en faire son objectif principal.

À ce jour, des chercheurs de l’Université Johns Hopkins affirment que le Tennessee a enregistré environ 28 000 décès liés au COVID-19. Fin octobre, ce nombre de décès était le 12e plus élevé dans l’ensemble du pays et le sixième par habitant.

Tout en parlant devant la foule, Martin a admis qu’il y a un an, il n’aurait pas dit que la course au poste de gouverneur était gagnable pour un démocrate dans un état aussi rouge rubis. La décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler le droit constitutionnel à l’avortement a changé les choses, a-t-il déclaré. En particulier, Martin espère gagner les électeurs du Tennessean en découvrant à leur grande consternation que l’interdiction stricte de l’avortement par l’État n’exempte pas explicitement ceux pratiqués pour sauver la vie d’une mère.

À ce jour, Lee a minimisé les inquiétudes selon lesquelles le langage actuel de l’interdiction entourant les exemptions a suscité la confusion et la peur de la communauté médicale. En tant qu’opposant virulent à l’avortement, Lee a soutenu que les médecins peuvent utiliser “leur meilleur jugement” pour sauver la vie de la mère.

“Mon sentiment et ma compréhension de la loi sont que cela existe maintenant”, a déclaré Lee aux journalistes plus tôt cet été.

Martin dit que la déclaration de Lee signifie l’une des deux choses, l’une ou l’autre étant “douloureuse”.

« Premièrement, il ne sait pas ce qu’il a signé. Ou deux, il n’est pas honnête avec vous. Et de toute façon, à mon avis, il n’est pas qualifié pour être gouverneur », a déclaré Martin.

Lee a également suscité des critiques après avoir refusé de réfuter les commentaires du président de Hillsdale, Larry Arnn, qui a affirmé plus tôt cette année que les enseignants «sont formés dans les parties les plus stupides des collèges les plus stupides» lors d’une réception à laquelle le républicain a assisté. Lee a depuis pris ses distances avec la tentative de Hillsdale d’étendre ses écoles à charte affiliées dans le Tennessee, mais est resté un ardent défenseur du choix de l’école.

Martin a également déclaré qu’en tant que gouverneur, il intenterait une action en justice pour contester une loi qui nécessite l’approbation des législateurs pour étendre Medicaid au Tennessee en vertu de la loi sur les soins de santé de l’ancien président Barack Obama. Lee s’est opposé à l’expansion de Medicaid, affirmant que le programme actuel est défectueux et que l’ajout de plus d’argent ne résoudrait pas ces problèmes. Son administration a dirigé une refonte de la façon dont le programme Medicaid du Tennessee est financé et géré. L’administration du président Joe Biden a demandé des changements au programme, ce que l’équipe de l’ancien président Donald Trump a approuvé.

Lee a battu un adversaire démocrate de 21 points de pourcentage en 2018 après être sorti d’une primaire républicaine meurtrière. Le dernier gouverneur démocrate du Tennessee était Phil Bredesen, qui a servi de 2003 à 2011.

Jonathan Mattise et Kimberlee Kruesi, Associated Press