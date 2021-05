Tenir les républicains qui tentent de renverser les élections pour responsables

Le chemin du rassemblement «Stop the Steal» de Donald Trump au Capitole a été pavé de mensonges sur les élections de 2020. Maintenant, les mensonges sur ce qui s’est passé le 6 janvier deviennent la seule stratégie du Parti républicain pour reprendre le pouvoir – et cela fonctionne.

Le Parti républicain n’a pas d’agenda gouvernemental. C’est une situation pathétique mais évidente pour quiconque a mis les pieds à la Maison Blanche de Trump. L’une des raisons pour lesquelles les républicains du Congrès se concentrent sur les questions culturelles – le Dr Seuss, les faux règlements sur la viande rouge et une poignée d’athlètes transgenres du secondaire à travers le pays – pourrait être d’éviter de porter un jugement sur la façon dont ils ont utilisé le pouvoir: pas de réforme des soins de santé, pas de paquet d’infrastructure, en route vers 600 000 morts de la pandémie et l’attaque du Capitole.

La stratégie est simple: obscurcir, mentir, changer de sujet et espérer que les électeurs maintiennent l’autre parti à un niveau plus élevé. C’est cynique, non américain et, aussi exaspérant que cela puisse être, efficace.

Les mensonges de Trump

Trump, le plus grand praticien de la projection au monde, a récemment annoncé son intention de qualifier les résultats des élections de 2020 de «LE GRAND MENSONGE», un terme appliqué à son refus d’admettre sa défaite. Il a également blanchi à la chaux le 6 janvier, affirmant que «dès le début, il n’y avait aucune menace» et affirmant que les émeutiers «sont entrés, et ils embrassent et embrassent la police et les gardes».

Je ne sais pas si un Américain qui regarde ce jour-là aurait pu laisser cette impression, mais s’il la répète suffisamment, c’est ce que ses fans commenceront à dire.

Nous avons tous été témoins de l’insurrection, mais près d’un tiers des républicains en blâment les démocrates.

Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, travaille dur pour pousser le mensonge, affirmant que Trump «a dit qu’il aiderait» à arrêter l’attaque même si d’autres républicains de la Chambre ont attesté que Trump se rangeait du côté des émeutiers.

Le sénateur Ron Johnson du Wisconsin a déclaré que l’attaque «ne me semblait pas être une insurrection armée». Le représentant Mo Brooks de l’Alabama a blâmé l’antifa (sapant l’affirmation de McCarthy selon laquelle Trump était capable de le disperser avec une demande polie).

Des républicains plus «respectables» refusent d’aborder l’incident, comme s’il s’agissait d’un faux pas malheureux et non d’une foule enragée appelant au meurtre. Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud n’a pas mentionné le 6 janvier dans sa réfutation au discours du président Joe Biden au Congrès. L’ancien vice-président Mike Pence, une cible explicite des émeutiers, a également gardé le silence sur l’insurrection lors de son premier grand discours public depuis son départ.

Les quelques exemples de républicains à tige d’acier sont encore plus révélateurs. La représentante Liz Cheney a directement contesté la tentative impitoyable de Trump de revendiquer le terme de «gros mensonge», tweetant la semaine dernière que «L’élection présidentielle de 2020 n’a pas été volée. Quiconque prétend que c’est le cas est en train de répandre THE BIG LIE, de tourner le dos à la primauté du droit et d’empoisonner notre système démocratique.

Mais comme d’autres républicains indépendants d’esprit, Cheney invite à la punition pour leurs bonnes actions. Le Parti républicain du Wyoming l’a censurée pour son vote pour destituer Trump, et elle pourrait bien être évincée de son poste de direction à la Chambre dès cette semaine.

Le sénateur Mitt Romney a été hué lors d’une convention de l’Utah GOP pour avoir admis: « Je ne cache pas le fait que je n’étais pas fan des problèmes de caractère de notre dernier président. » Alors que les huées se poursuivaient, il a défié la foule: «N’êtes-vous pas gêné?» Il aurait tout aussi bien pu parler à tout le Parti républicain à ce moment-là.

Tant que les républicains peuvent échapper à la responsabilité, ils peuvent gagner leurs primaires. Pour la plupart des membres du Congrès, cela équivaut à une réélection. Accepter les efforts des républicains pour changer le sujet devrait être considéré comme une aide et un encouragement à leurs efforts pour vaincre la démocratie.

Bulletin de la démocratie

Le nouveau rapport de la démocratie GOP du Projet de responsabilité républicaine est un effort pour s’assurer que les membres du Congrès ne seront pas en mesure d’échapper à la responsabilité de leurs votes et déclarations au moment de l’insurrection. Chaque membre républicain de la Chambre et du Sénat se voit attribuer une note alphabétique basée sur une formule en quatre parties:

►Est-ce qu’ils ont signé le mémoire d’amicus dans le procès du procureur général du Texas Ken Paxton pour annuler l’élection?

►Est-ce qu’ils se sont opposés aux électeurs d’au moins un État le 6 janvier?

►Est-ce qu’ils ont fait des déclarations portant atteinte à la légitimité de l’élection?

►Et ont-ils voté pour destituer Trump?

Les résultats sont déprimants mais prévisibles: plus de 100 membres ont reçu des F, tandis que seule une poignée (dont Romney et Cheney) ont reçu des A.

Comme l’a observé Jonathan Last, le seul plan du Parti républicain pour reprendre la présidence est d’améliorer son processus à partir de 2020 – annulant ou annulant les résultats des élections, par la force brute si nécessaire. Tout pour rester au pouvoir, qu’ils le méritent ou non.

Renverser les élections signifie nier des faits tenaces comme le total des votes. La première étape pour s’en sortir avec une réalité aussi décomplexée est d’amener les gens à croire des mensonges. En les répétant encore et encore, vous ne convaincez pas les gens du mensonge, vous les persuadez d’oublier ce qui est vrai. Oublier la vérité est le principal point de l’ordre du jour des républicains, mais nous devons nous assurer que nous sommes toujours là pour leur rappeler à quel point ils sont tombés.

Olivia Troye, directrice du Republican Accountability Project, est une ancienne professionnelle du renseignement de carrière et une ancienne conseillère en sécurité nationale et contre-terrorisme du vice-président Mike Pence. Suivez-la sur Twitter: @OliviaTroye