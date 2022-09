Tenir les records de Mar-a-Lago levés dans l’enquête Trump

Un comité d’appel fédéral a levé l’emprise d’un juge sur la capacité du ministère américain de la Justice à utiliser des documents classifiés saisis dans le domaine de l’ancien président Donald Trump en Floride dans son enquête criminelle en cours.

La décision d’un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit est une victoire pour le ministère de la Justice, lui ouvrant la voie pour qu’il reprenne immédiatement son utilisation des documents alors qu’il évalue s’il doit engager des poursuites pénales dans son enquête. en présence de dossiers gouvernementaux top secrets détenus à Mar-a-Lago après le départ de Trump de la Maison Blanche.

Le gouvernement avait fait valoir que son enquête avait été entravée par l’ordonnance de la juge de district américaine Aileen Cannon qui interdisait temporairement aux enquêteurs de continuer à utiliser les documents dans le cadre de l’enquête. Cannon, une personne nommée par Trump, avait déclaré que la suspension resterait en place en attendant un examen séparé par un arbitre indépendant qu’elle avait nommé à la demande de l’équipe Trump.

Le mois dernier, le FBI a saisi environ 11 000 documents, dont environ 100 avec des marques de classification, lors d’une perquisition autorisée par le tribunal du club de Palm Beach. Il a lancé une enquête pénale pour savoir si les dossiers ont été mal gérés ou compromis. Il n’est pas clair si Trump ou quelqu’un d’autre sera inculpé.

Cannon a décidé le 5 septembre qu’elle nommerait un arbitre indépendant, ou un maître spécial, pour procéder à un examen indépendant de ces dossiers et séparer ceux qui pourraient être couverts par des revendications de privilège avocat-client ou de privilège exécutif et pour déterminer si l’un des les matériaux doivent être rendus à Trump. Raymond Dearie, l’ancien juge en chef du tribunal fédéral basé à Brooklyn, a été nommé à ce poste.

Le ministère de la Justice avait fait valoir qu’un examen principal spécial des documents classifiés n’était pas nécessaire. Il a déclaré que Trump, en tant qu’ancien président, ne pouvait pas invoquer le privilège de l’exécutif sur les documents, et qu’ils ne pouvaient pas non plus être couverts par le privilège avocat-client car ils n’impliquaient pas de communications entre Trump et ses avocats.

Les avocats de Trump ont fait valoir qu’un examen indépendant des dossiers était essentiel compte tenu de la nature sans précédent de l’enquête. Les avocats ont également déclaré que le département n’avait pas encore prouvé que les documents saisis étaient classifiés, bien qu’ils se soient notamment abstenus d’affirmer – comme Trump l’a répété à plusieurs reprises – que les documents avaient été précédemment déclassifiés. Ils ont résisté à fournir à Dearie leur position sur cette question, signalant que la question pourrait faire partie de leur défense en cas d’inculpation.