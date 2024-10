Tenir la porte ouverte | Kraken de Seattle

Alors que Campbell était occupée derrière le banc, elle avait une section d’acclamations bruyantes à proximité. La tante et l’oncle de Campbell étaient présents, tout comme Leo Parker – le premier entraîneur de Campbell dans les ligues mineures – et son épouse, Sharon. Les Bulawka étaient également présents, ils ont été la première famille de Kelowna, la ville natale de Campbell, à embaucher Jessica comme entraîneur de patinage de leurs deux fils, « cela a en quelque sorte tout catapulté pour m’amener ici », a-t-elle déclaré. Et bien sûr, maman, Monique et papa, Gary étaient collés à leur siège. Ils étaient même venus s’entraîner la veille, Monique arborant déjà fièrement son maillot Kraken.

« Elle a reçu aujourd’hui une très grande acclamation qui était vraiment émouvante, sincère et méritante », a déclaré Monique. «Je l’ai vue travailler vraiment, très dur. Elle a consacré beaucoup de temps et d’énergie à étudier le jeu et à l’apprendre. Cela a été vraiment excitant et je la respecte énormément pour tout son travail et son éthique de travail.

Sont également présents six de ses anciennes coéquipières du collège et d’Équipe Canada. Parmi eux, Blayre Turnbull, Bailey Bram et Jill Saulnier sont venus de partout en Amérique du Nord pour encourager leur ami.

« C’est comme toutes les émotions que vous pouvez imaginer », a déclaré Turnbull. « En tant que ses anciennes coéquipières et, plus important encore, ses amis, pour la voir franchir ce moment et cette étape importante et pour que nous puissions être ici et le voir en direct, je pense qu’aucun d’entre nous ne pourrait être plus fier de Jess et de quoi. elle est accomplie en tant que coach mais (aussi) qui elle est en tant que personne. Je pense que c’est pour cela qu’elle a accompli tout ce qu’elle a accompli dans sa jeune vie. C’est une amie extraordinaire, une coéquipière extraordinaire et, évidemment, une entraîneure très qualifiée et extraordinaire.

Et lorsque le buzzer final a retenti, même si le Kraken n’a pas obtenu le résultat escompté sur la glace, le moment n’a pas été perdu pour l’équipe qui a appris de Campbell puisqu’elle arrive tôt à chaque entraînement et reste tard pour aider tout le monde. joueur qui a besoin d’une autre passe ou d’une autre répétition sur ses patins.

« C’est quelque chose dont nous sommes tous fiers de faire partie », a déclaré Vince Dunn. « Cela fait certainement une déclaration dans le monde entier pour toutes les femmes, c’est donc un moment spécial pour elle ce soir. C’est dommage que nous n’ayons pas pu remporter la victoire pour elle.

Une fois son travail d’après-match terminé, Campbell s’est regroupée avec ses proches venus à Seattle pour la célébrer. Un bon dîner a ensuite eu lieu – l’avantage d’avoir un temps de largage de rondelle de 1 h 30 – pour se réunir avec ses proches et « s’embrasser dans l’instant présent ».

À propos de ce moment.

Campbell dit que l’impact des étapes qu’elle a franchies l’a souvent frappé plus tard. Voir des photos et entendre les commentaires des gens après coup sont des choses qui renforcent pour elle ce que son travail signifie pour ceux qui le voient.

«Je sais simplement que les jeunes qui disputeront leur premier match de hockey demain, tout ce qu’ils sauront, c’est qu’il peut y avoir une entraîneuse derrière le banc, c’est vraiment spécial pour moi», a déclaré Campbell. « Cela m’alimente chaque jour du simple fait de savoir que je fais partie de quelque chose de bien plus grand que moi, mon travail et mon entraînement. Même si c’est ce qui me tient le plus à cœur, et c’est ce qui me passionne le plus, c’est de savoir qu’en faisant cela, en me présentant tous les jours, en gardant la tête dans le bon espace, je sais que seul du bien peut en résulter. .

«J’espère que quelqu’un d’autre aura une porte ouverte pour lui au lieu de devoir la pousser et trouver des moyens de la déverrouiller. Je regarde les autres femmes autour de moi et d’autres personnes de l’industrie qui font leur travail et font un travail fantastique. Et cela fait partie d’un mouvement. Cela fait partie, je pense, d’un changement vraiment important. Chaque fois que vous avez différentes personnes dans la salle, vous obtenez des résultats différents et bons ; vous obtenez des résultats uniques. On résout les problèmes d’une manière différente et je pense que c’est ainsi qu’on avance dans la vie et dans le sport.