Un rallye marathon de 55 coups a mis les fans debout à Flushing Meadows vendredi, mais a presque égalisé les deux hommes qui l’ont vécu, le Norvégien Casper Ruud et la Russe Karen Khachanov, en compétition dans leur demi-finale de l’US Open.

La cinquième tête de série Ruud a vaincu Khachanov 7-6 (5) 6-2 5-7 6-2 pour atteindre son deuxième match de championnat du Grand Chelem cette année, mais a déclaré qu’il avait fallu un effort herculéen après avoir décroché le bris d’égalité du premier set dans le plus long rallye du tournoi de loin.

“Après la balle de set quand j’ai gagné le premier set, nous sommes probablement tous les deux comme mourants parce que nous sommes à bout de souffle. Au moins, je sentais mes genoux ou mes jambes trembler. Je me sentais comme – comment appelez-vous ça – l’acide liquide dans les quads en particulier », a-t-il déclaré.

L’étape du Grand Chelem n’est pas étrangère aux rallyes épiques, avec un thriller en 71 coups à l’Open d’Australie 2013 entre le Français Gilles Simon et Gaël Monfils.

L’échange de Ruud et Khachanov a largement dépassé le deuxième plus long rallye du tournoi, une bataille de 36 coups au troisième tour entre le Russe Daniil Medvedev et le Chinois Wu Yibing, selon les organisateurs du tournoi.

“Je n’ai jamais eu un rallye 55 coups”, a déclaré Khachanov, qui avait déjà enduré des affaires consécutives en cinq sets lors des deux tours précédents contre l’Australien Nick Kyrgios et Pablo Carreno Busta.

“Je me suis senti pompé d’une manière que nous avons eu ce long rallye”, a déclaré Khachanov, qui s’est rapidement rendu compte alors qu’il se débattait dans un deuxième set déséquilibré que le point avait extrait un péage.

“Quelques matchs après m’ont montré que ce n’était pas si bon, le long rallye.”

Ruud affrontera la troisième tête de série espagnole Carlos Alcaraz lors de la finale de l’US Open dimanche.

