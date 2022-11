“Tenir et livrer”: les tensions montent alors que le sommet sur le climat de la COP27 approche de l’heure critique | Actualité Climatique

Les tensions montent en flèche lors du sommet sur le climat de la COP27, avec un gouffre sur la question épineuse de savoir qui paie pour les impacts climatiques et des questions sur la capacité de la présidence égyptienne à combler cet écart dans le temps.

À seulement 24 heures de la fin des pourparlers, le chef des Nations Unies s’est rendu aujourd’hui à Charm el-Cheikh pour regrouper les nations afin de conclure un accord.

« Tenez-vous et livrez », a déclaré Antonio Guterres aux quelque 200 pays embourbés dans les négociations.

Il a déclaré qu’il y avait “clairement une rupture de confiance” entre le nord et le sud de la planète, avertissant que “ce n’est pas le moment de pointer du doigt”.

“Le jeu du blâme est une recette pour une destruction mutuellement assurée”, a-t-il ajouté.

Ce matin, le Royaume-Uni, l’Union européenne et le Canada sont intervenus au milieu des craintes que le temps presse pour parvenir à un accord, une querelle sur le langage des combustibles fossiles retardant également les choses.

“La dernière chose que chacun d’entre nous souhaite, c’est que cela se termine sans consensus”, ont déclaré le Britannique Alok Sharma et ses homologues au président égyptien de la COP27, Sameh Shoukry, selon un porte-parole de la COP26.

Les critiques se sont élevées contre la présidence égyptienne après la publication d’une liste de 20 pages de points à puces, conçue pour étayer l’accord final qui résume les résultats de deux semaines de négociations.

La liste a gonflé depuis la version de deux pages partagée lundi soir, tout comme aurait dû se transformer en un projet d’accord.

Les manifestants agitent des pancartes appelant à des réparations causées par les dommages causés par le changement climatique



Dans une évaluation sombre, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré qu’en dépit des progrès dans certains domaines clés, “il est évident qu’à ce stade avancé du processus de la COP27, il existe encore un certain nombre de problèmes où les progrès restent insuffisants, avec des divergences de vues entre les parties ».

On s’attend à ce que les pourparlers se prolongent jusqu’au week-end.

Les pays restent en désaccord sur qui devrait payer pour les dommages climatiques subis par les pays en développement mais qu’ils n’ont pas causés, comme la sécheresse dans la Corne de l’Afrique ou les inondations meurtrières au Pakistan cet été.

Pour plus de 100 pays vulnérables qui ont uni leurs forces sur la question lors de la COP27, un fonds dédié qui paiera les pertes et les dommages dus au changement climatique est une “ligne rouge”.

“Une facilité ou un fonds de financement devrait être créé lors de cette COP”, a déclaré aux journalistes Nabeel Munir de la délégation pakistanaise. Son pays préside le bloc de négociation du Groupe des 77 et de la Chine qui mène la charge pour un tel fonds.

“Ce dont nous parlons, c’est du partage des charges, rien de plus”, a-t-il déclaré.

Autrefois une idée marginale poussée par les petits États insulaires, les “pertes et dommages” sont maintenant devenus courants alors que les dommages climatiques frappent durement, avec des parties auparavant opposées telles que l’Union européenne maintenant beaucoup plus ouvertes à l’idée.

Les petits États insulaires ont félicité le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande pour leur “volonté de s’engager”, tandis que l’UE repousse la proposition.

Il soutient qu’un fonds pourrait faire partie d’une “mosaïque” d’options qui incluent également des éléments tels que l’allégement de la dette, une assurance renforcée et l’écrémage de l’argent des énormes bénéfices des entreprises de combustibles fossiles, dont les produits sont à l’origine de la crise climatique.

L’Europe ne l’exclut pas, a déclaré le ministre irlandais Eamon Ryan, qui dirige les négociations de l’UE sur les pertes et dommages.

“Mais transformer cela en un problème en noir et blanc, oui-non” ne fournit en fait pas ce que nous voulons “, a-t-il déclaré, répondant à une question de Sky News.

Tirer parti des instruments financiers existants serait beaucoup plus rapide que de mettre en place quelque chose de nouveau, selon le bloc, qui a promis hier 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling) pour les “pertes et dommages”.

Il rejette la proposition du G77, qui implique que les pays développés contribuent à un fonds pour leurs homologues en développement, car la dichotomie est basée sur une liste de 1992 qui placerait la Chine sur le côté bénéficiaire de l’argent.

“Depuis 1992, certains pays qui à l’époque étaient considérés comme des pays en développement font désormais partie des plus performants économiques du monde”, a déclaré Frans Timmermans lors d’une conférence de presse. Il a dit qu’il était “juste” que ceux qui sont en mesure de payer “le fassent réellement”.

Mais cet argument ne convient pas aux pays vulnérables, qui ne croient pas que le fonds se matérialiserait, ni que les réformes financières combleraient les lacunes.

La ministre sénégalaise Madeleine Diouf Sarr a clairement déclaré à Sky News qu’un “fonds unique ne suffira pas à couvrir tous les besoins”.

Mais “les pertes et les dommages seront avec nous dans un avenir lointain et augmenteront en ampleur… jusqu’à ce que les émissions cessent”, a-t-elle ajouté, s’exprimant au nom des 46 pays les moins avancés. C’est pourquoi il faut commencer dès maintenant à mettre en place un fonds et à le faire fonctionner, a-t-elle déclaré.

Les pourparlers sont également bloqués sur la manière de lutter contre les combustibles fossiles. L’Inde, qui dépend du charbon, souhaite qu’un accord existant « élimine progressivement le charbon » pour l’étendre à tous les combustibles fossiles, ce qui mettrait plus de pression sur les pays dépendants du pétrole et du gaz.

L’UE, les États-Unis et les pays vulnérables au climat se sont rangés derrière l’idée, mais les pays producteurs de pétrole ripostent.

