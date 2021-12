Tenir des réunions et des conventions en ligne aide à lutter contre le changement climatique, selon une étude

La pandémie de Covid-19 nous a montré de manière inattendue un moyen de réduire l’empreinte carbone et donc de lutter contre le changement climatique – en supprimant les conférences en personne. UNE étudier intitulé « La tendance aux conférences virtuelles et hybrides peut être une stratégie efficace d’atténuation du changement climatique », publié dans Nature Communications, indique que la transition des conférences en personne aux conférences virtuelles peut réduire considérablement l’empreinte carbone de 94 % et la consommation d’énergie de 90 %. L’étude a également démontré que les hubs spatialement optimaux pour les conférences hybrides ont le potentiel de réduire l’empreinte carbone et la consommation d’énergie de 60 à 70 %, avec pas plus de la moitié des congressistes en ligne. Les conférences impliquent de nombreuses activités consommatrices d’énergie comme voler en avion, cuisiner des aliments, imprimer des papiers et autres. Covid-19 a forcé les entreprises à organiser ces réunions à domicile, réduisant ainsi de nombreux événements produisant une empreinte carbone. L’étude a révélé qu’« en 2017, plus de 1,5 milliard de participants dans plus de 180 pays ont participé à des événements commerciaux. L’empreinte carbone par participant atteint jusqu’à 3 000 kg d’équivalent CO2, comme indiqué par les précédentes études d’évaluation du cycle de vie (ACV), suggérant que l’empreinte carbone annuelle de l’industrie mondiale de l’événementiel est du même ordre de grandeur que les émissions annuelles de GES de l’ensemble États-Unis. »

« Nous allons tous à des conférences. Nous prenons l’avion, nous conduisons, nous nous enregistrons dans un hôtel, donnons une conférence, rencontrons des gens – et nous avons terminé », a déclaré l’auteur principal Fengqi You, professeur Roxanne E. et Michael J. Zak en ingénierie des systèmes énergétiques et professeur au Cornell Atkinson Center for Sustainability. «Mais nous avons examiné ce problème de manière globale et en coulisse, les conventions génèrent beaucoup de carbone, consomment beaucoup d’énergie, impriment beaucoup de papier, offrent beaucoup de nourriture – sans parler de créer des déchets solides municipaux. Pourtant, la visioconférence nécessite également une consommation d’énergie et d’équipement. La planification d’une conférence signifie beaucoup de choses à considérer.

Un rapport sur les conclusions de l’Université Cornell a suggéré que les organisateurs de réunions hybrides et en personne devraient soigneusement sélectionner les hubs et prendre en compte les modes de transport et les distances. Pour les conférences virtuelles, les opportunités de réduction de carbone incluent l’amélioration de l’efficacité énergétique du secteur des technologies de l’information et de la communication et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans les réseaux électriques.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.