Tenir des élections ou faire face à une suspension : le CIO informe l’IOA

Préoccupé par la situation de l’Association olympique indienne, le Comité international olympique a menacé de suspendre l’organe directeur s’il ne procédait pas à son élection dans les semaines à venir.

“Le CIO et l’OCA ont suivi avec une grande inquiétude les derniers développements affectant l’Association olympique indienne”, a déclaré le CIO dans sa lettre à tous les membres du conseil exécutif de l’AIO.

“Si l’AIO ne remplit pas ses obligations et n’est pas en mesure d’organiser correctement ses élections quadriennales dans les semaines à venir, le CIO n’aura malheureusement pas d’autre choix que d’envisager des mesures de protection appropriées à l’égard de l’AIO, y compris une suspension, jusqu’à ce que l’AIO puisse fonctionner normalement et tenir ses élections conformément à la Charte olympique et à la Constitution de l’AIO.

“Nous espérons sincèrement que l’AIO agira désormais en conséquence et de manière responsable, dans l’intérêt du Mouvement olympique et des athlètes en Inde, et nous attendons avec impatience de recevoir votre réponse immédiate et la confirmation des prochaines étapes”, a-t-il déclaré.

Les élections de l’AIO devaient avoir lieu en décembre de l’année dernière, mais n’ont pas pu avoir lieu comme prévu en raison des modifications en cours dans le processus électoral.

En décembre dernier, l’AIO avait formé un comité de six membres pour examiner les modifications à apporter à sa constitution avant la tenue d’élections afin de l’aligner sur le Code national du sport.

En mai de cette année, Narinder Batra a été démis de ses fonctions de chef de l’IOA après que la Haute Cour de Delhi a annulé le poste de «membre à vie» à Hockey India, grâce à quoi il avait contesté et remporté les élections de l’organe suprême en 2017.

Batra a ensuite officiellement démissionné de son poste de président de l’AIO. Après avoir été destitué par la Haute Cour, Batra avait publié une déclaration annonçant sa décision de ne pas contester les élections de l’AIO.

Dans la lettre, le CIO a déclaré “qu’il est très regrettable de constater que de multiples procédures judiciaires ont été engagées, qui n’ont causé que des retards et créé des complications inutiles jusqu’à présent”.

Le CIO, dans sa lettre, a déclaré que “l’AIO aurait dû aborder et résoudre ces problèmes institutionnels en interne, par l’intermédiaire des organes directeurs compétents de l’AIO, conformément à la Constitution de l’AIO et conformément à nos recommandations et à l’approche habituelle qui prévaut au sein du Mouvement olympique”.

L’organisme international a également exhorté l’AIO “à convoquer une réunion du Conseil exécutif de l’AIO, suivie d’une réunion extraordinaire/spéciale de l’Assemblée générale de l’AIO, pour examiner et résoudre cette situation une fois pour toutes et confirmer la date des élections quadriennales de l’AIO sans tout retard supplémentaire…”

