Tenir compte de la sagesse d’investissement de Jack Bogle commence par rester simple

(Ci-dessous un extrait du nouveau livre de Bob Pisani « Tais-toi et continue de parler : Leçons sur la vie et l’investissement depuis le parquet de la Bourse de New York.) En 1997, alors que je devenais rédacteur en chef des actions à l’antenne pour CNBC, j’ai eu une conversation téléphonique avec Jack Bogle, le fondateur de Vanguard. Cette conversation finirait par changer ma vie. Jack était alors déjà une légende de l’investissement. Il avait fondé Vanguard plus de 20 ans auparavant et avait créé le premier fonds commun de placement indexé en 1976. CNBC avait l’habitude d’avoir des “superstars” de l’investissement comme Bill Miller de Legg Mason, Bill Gross de Pimco ou Jim Rogers à l’antenne. C’était logique : laisser les personnes qui avaient réussi partager leurs astuces avec le reste d’entre nous. Bogle, lors de notre brève conversation, m’a rappelé que ces investisseurs superstars étaient des créatures très rares et que la plupart des gens n’ont jamais surpassé leurs indices de référence. Il a dit que nous passions trop de temps à construire ces superstars et pas assez de temps à mettre l’accent sur l’achat et la conservation à long terme et sur le pouvoir de posséder des fonds indiciels. Il a répété que la plupart des fonds gérés activement facturaient des frais trop élevés et que toute surperformance qu’ils pouvaient générer était généralement anéantie par les frais élevés. Son ton était cordial, mais pas trop chaleureux. Quoi qu’il en soit : j’ai commencé à accorder beaucoup plus d’attention aux préceptes d’investissement de Bogle.

La naissance d’Avant-garde

Depuis le jour de son ouverture le 1er mai 1975, Vanguard Group a été modélisé différemment des autres familles de fonds. Elle était organisée comme une société mutuelle détenue par les fonds qu’elle gérait; en d’autres termes, l’entreprise était et est détenue par ses clients. L’un des premiers produits de Vanguard s’est avéré être le plus historique : le tout premier fonds commun de placement indiciel, le First Index Investment Trust, qui a commencé ses activités le 31 août 1976. À ce moment-là, la communauté universitaire était consciente que les sélectionneurs d’actions – à la fois ceux qui sélectionnaient des actions individuelles et les fonds communs de placement activement gérés – sous-performaient le marché boursier. La recherche était en cours pour trouver un moyen peu coûteux de posséder le vaste marché.

Un hommage à Jack Bogle, fondateur et PDG à la retraite de The Vanguard Group, est affiché sur le balcon de la cloche au-dessus du parquet de la Bourse de New York à New York, le 17 janvier 2019. Brendan Mc Dermid | Reuter

En 1973, le professeur de Princeton, Burton Malkiel, a publié “A Random Walk Down Wall Street”, s’appuyant sur des recherches universitaires antérieures qui ont montré que les actions ont tendance à suivre une trajectoire aléatoire, que les mouvements de prix antérieurs n’étaient pas indicatifs des tendances futures et qu’il n’était pas possible de surperformer le marché à moins de prendre plus de risques. Mais vendre au public en achetant simplement un fonds indiciel qui imitait le S&P 500 était une vente difficile. Wall Street était consterné : non seulement il n’y avait aucun profit à vendre un fonds indiciel, mais pourquoi le public devrait-il être convaincu de se contenter de suivre le marché ? Le but était d’essayer de battre le marché, n’est-ce pas ? “Pendant longtemps, ma prédication est tombée dans l’oreille d’un sourd”, a déploré Bogle. Mais Vanguard, sous la direction de Bogle, a continué à avancer. En 1994, Bogle a publié “Bogle on Mutual Funds: New Perspectives for the Intelligent Investor”, dans lequel il plaidait en faveur des fonds indiciels par rapport à la gestion active à frais élevés et montrait que ces coûts élevés avaient un impact négatif sur les rendements à long terme. Le deuxième livre de Bogle, “Common Sense on Mutual Funds: New Imperatives for the Intelligent Investor”, est sorti en 1999 et est immédiatement devenu un classique de l’investissement. Dans ce document, Bogle a présenté un argumentaire étendu en faveur d’un investissement à faible coût.

Les quatre composants de Bogle pour investir

Le message principal de Bogle était qu’il y a quatre composantes à l’investissement : le rendement, le risque, le coût et le temps. Le retour est combien vous vous attendez à gagner. Le risque est combien vous pouvez vous permettre de perdre “sans endommager excessivement votre portefeuille ou votre psychisme”. Le coût correspond aux dépenses que vous engagez et qui rongent votre rendement, y compris les frais, les commissions et les taxes. Le temps est la longueur de votre horizon d’investissement ; avec un horizon temporel plus long, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques.

Les actions battent les obligations sur le long terme

Bien qu’il y ait des périodes où les obligations se sont mieux comportées, à long terme, les actions offrent des rendements supérieurs, ce qui est logique car le risque de détenir des actions est plus élevé. Plus la période est longue, plus les actions ont de chances de surperformer. Pour des horizons de 10 ans, les actions battent les obligations 80 % du temps, pour des horizons de 20 ans, environ 90 % du temps et, sur des horizons de 30 ans, près de 100 % du temps.

Signalisation Vanguard lors d’une Morningstar Investment Conference. M. Spencer Green | PA

Autres préceptes clés de Bogle : Concentrez-vous sur le long terme, car le court terme est trop volatil. Bogle a noté que le S&P 500 avait produit des rendements réels (corrigés de l’inflation) de 7% par an depuis 1926 (lorsque le S&P 500 a été créé), mais les deux tiers du temps, le marché produira des rendements moyens de plus ou moins 20 points de pourcentage de ce. En d’autres termes, environ les deux tiers du temps, le marché oscillera entre une hausse de 27 % (7 % plus 20) et une baisse de 13 % (7 % moins 20) par rapport à l’année précédente. L’autre tiers du temps, il peut sortir de ces plages. C’est une très grande variation d’une année à l’autre ! Concentrez-vous sur les rendements réels (ajustés à l’inflation) et non nominaux (non ajustés à l’inflation). Alors que les rendements corrigés de l’inflation des actions (le S&P 500) ont été en moyenne d’environ 7 % par an depuis 1926, il y a eu des périodes de forte inflation qui ont été très dommageables. De 1961 à 1981, l’inflation a atteint un taux annuel de 7 %. Les rendements nominaux (non corrigés de l’inflation) étaient de 6,6 % par an au cours de cette période, mais les rendements corrigés de l’inflation étaient de -0,4 %. Le taux de rendement des actions est déterminé par trois variables: le rendement du dividende au moment de l’investissement, le taux de croissance attendu des bénéfices et l’évolution du ratio cours/bénéfice pendant la période d’investissement. Les deux premiers sont basés sur les fondamentaux. Le troisième (le ratio P/E) a une composante “spéculative”. Bogle a décrit cette composante spéculative comme “un baromètre du sentiment des investisseurs. Les investisseurs paient plus pour les bénéfices lorsque leurs attentes sont élevées, et moins lorsqu’ils perdent confiance en l’avenir”. Les coûts élevés détruisent les rendements. Qu’il s’agisse de frais élevés, de coûts de négociation élevés ou de charges de vente élevées, ces coûts réduisent les rendements. Choisissez toujours le petit prix. Si vous avez besoin de conseils en placement, portez une attention particulière au coût de ces conseils. Maintenez les coûts bas en détenant des fonds indiciels, ou au moins des fonds gérés activement à faible coût. Les fonds gérés activement facturent des frais plus élevés (y compris parfois des frais initiaux) qui érodent la surperformance, de sorte que les investisseurs indiciels obtiennent un taux de rendement plus élevé. Quant aux espoirs de toute surperformance constante de la gestion active, Bogle a conclu, comme Burton Malkiel l’avait fait, que la compétence des gestionnaires de portefeuille était en grande partie une question de chance. Bogle n’a jamais été contre la gestion active, mais pensait qu’il était rare de trouver une gestion qui dépassait le marché sans prendre trop de risques. De très petites différences de rendements font une grande différence lorsqu’elles sont cumulées sur des décennies. Bogle a utilisé l’exemple d’un fonds qui facturait un ratio de dépenses de 1,7 % par rapport à un fonds à faible coût qui facturait 0,6 %. En supposant un taux de rendement de 11,1 %, Bogle a montré comment un investissement de 10 000 $ en 25 ans est passé à 108 300 $ dans le fonds à coût élevé, mais le fonds à faible coût est passé à 166 200 $. Le fonds low-cost avait près de 60% de plus que le fonds high-cost ! Bogle a déclaré que cela illustrait à la fois la magie et la tyrannie de la capitalisation : “De petites différences dans les intérêts composés conduisent à des différences croissantes, et finalement stupéfiantes, dans l’accumulation du capital.” N’essayez pas de chronométrer les marchés. Les investisseurs qui essaient de faire entrer et sortir de l’argent du marché boursier doivent avoir raison deux fois : une fois lorsqu’ils y mettent de l’argent, et une autre fois lorsqu’ils le retirent. Bogle a déclaré: “Après près de 50 ans dans cette entreprise, je ne connais personne qui l’ait fait avec succès et de manière cohérente. Je ne connais même personne qui connaisse quelqu’un qui l’ait fait avec succès et de manière cohérente.” Ne bousculez pas votre portefeuille. Bogle a déploré le fait que les investisseurs de tous types négociaient trop, insistant sur le fait que “l’impulsion est votre ennemie”. Ne surestimez pas les performances passées des fonds. Bogle a déclaré: “Il n’y a aucun moyen sous le soleil de prévoir les rendements absolus futurs d’un fonds sur la base de ses records passés.” Les fonds qui surperforment finissent par revenir à la moyenne. Méfiez-vous des stars de l’investissement suivantes. Bogle a déclaré: “Ces superstars ressemblent davantage à des comètes: elles illuminent le firmament pendant un moment, pour ensuite s’éteindre et disparaître dans l’univers sombre.” Posséder moins de fonds vaut mieux que posséder beaucoup de fonds. Même en 1999, Bogle a déploré la variété presque infinie des investissements dans les fonds communs de placement. Il a plaidé en faveur de la possession d’un seul fonds équilibré (65/35 actions/obligations) et a déclaré qu’il pourrait capter 97 % des rendements totaux du marché. Avoir trop de fonds (Bogle pensait qu’il n’en fallait pas plus de quatre ou cinq) entraînerait une sur-diversification. Le portefeuille total ressemblerait à un fonds indiciel, mais entraînerait probablement des coûts plus élevés. Gardez le cap. Une fois que vous comprenez votre tolérance au risque et que vous avez sélectionné un petit nombre de fonds indiciels ou à faible coût gérés activement, ne faites rien d’autre. Restez investi. À court terme, le plus grand risque sur le marché est la volatilité des prix, mais à long terme, le plus grand risque est de ne pas être investi du tout.

L’héritage de Bogle