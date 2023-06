"Tenez-vous en aux interviews chorégraphiées": BJP contre Rahul Gandhi sur les emplois

Dimanche, le BJP a fustigé le chef du Congrès Rahul Gandhi après avoir affirmé que plus de deux millions d’emplois avaient été « éliminés » des PSU, lui demandant de se concentrer sur des « interviews du genre Mickey Mouse » au lieu d’essayer d’avoir l’air intelligent en parlant de problèmes qu’il ne comprend pas.

La réaction du BJP est intervenue après que l’ancien président du Congrès a affirmé que plus de deux millions d’emplois avaient été « éliminés » des entreprises du secteur public (PSU) et allégué que les espoirs de milliers de jeunes étaient « piétinés » par le gouvernement au profit d’un quelques « amis copines capitalistes ».

Dans un long tweet en hindi, M. Gandhi a également déclaré que les PSU étaient autrefois la fierté de l’Inde et le rêve de tous les jeunes pour l’emploi mais qu’aujourd’hui, elles ne sont « pas la priorité du gouvernement ».

En réponse, le chef du département informatique du BJP, Amit Malviya, a déclaré que la vérité est que le gouvernement Narendra Modi a réformé les PSU et qu’ils font bien mieux qu’ils ne l’ont jamais fait sous la dispense UPA dirigée par le Congrès.

« Vous avez également mené une campagne vicieuse contre HAL, SBI et LIC, pour finalement avoir l’air stupide, alors que chacun de ces PSU a affiché de super profits. Vous mutilez une fois de plus les données pour les adapter à votre programme sournois », a déclaré Malviya dans un long tweet dans un vif réaction à l’affirmation de M. Gandhi.

Le chef du BJP a déclaré qu’en 2013, le nombre total de personnes employées dans des entreprises du secteur public (ESP) s’élevait à 20,3 lakh et le même nombre, comme en 2022, était de 19,8 lakh, « malgré la rationalisation de BSNL et MTNL, et le désinvestissement d’Air India ”.

De plus, dans le cadre du recrutement de la mission, les CPSE ont ajouté plus de 20 000 nouveaux emplois depuis juin de l’année dernière, ce qui se reflétera dans le décompte de cette année, a-t-il ajouté.

« Plusieurs UAP ont en fait signalé une augmentation de l’effectif en 2022 par rapport à 2013, lorsque l’UPA était au pouvoir. Comme Indian Oil Corporation (augmentation de 79 828), Mahanadi Coalfields (36 418 ajouts), Nuclear Power Corporation (22 235 nouveaux employés), Northern Coalfields (17 674 emplois supplémentaires) et HPCL Rajasthan Refinery ont ajouté 16 422 nouveaux effectifs, entre autres », a déclaré M. Malviya.

Non seulement cela, les entreprises du secteur public central (CPSE) à but lucratif ont réalisé un bénéfice net de Rs 2,49 lakh crore au cours de l’exercice 2021-22 contre Rs 1,29 lakh crore au cours de l’exercice 2013-14, enregistrant une augmentation de 93 pour cent, il ajoutée.

Le chef du BJP a déclaré: « La contribution de tous les CPSE au Trésor public sous forme de droits d’accise, de droits de douane, de TPS, d’impôt sur les sociétés, d’intérêts sur les prêts du gouvernement central, de dividendes et d’autres droits et taxes s’élevait à Rs 5,07 lakh crore au cours de l’exercice 2021- 22 contre Rs 2,20 lakh crore au cours de l’exercice 2013-14, un saut abrupt de 130 %. » La valeur nette de tous les CPSE est passée de Rs 9,5 lakh crore au 31 mars 2014 à Rs 15,58 lakh crore au 31 mars 2022, soit une augmentation de 65%, a-t-il ajouté.

« Vous, Rahul Gandhi, devriez vous concentrer sur des interviews du genre Mickey Mouse avec les collègues de votre papa, qui sont toujours redevables à la famille Gandhi, pour les largesses reçues », a déclaré M. Malviya dans son tweet.

« Vous ne devriez pas essayer d’avoir l’air intelligent en parlant d’emplois, etc. parce que vous ne comprenez rien à ces choses. Vous devriez vous en tenir à des entretiens chorégraphiés, qui peuvent être modifiés plus tard, pour éliminer les gaffes et vous donner l’air raisonnable », a-t-il ajouté.

M. Malviya a déclaré que le Congrès devrait cesser de verser des « larmes de crocodile » sur la situation des PSU, alléguant que les « politiques mal conçues » de l’ancien gouvernement UPA dirigé par le Congrès ont fait tomber « d’innombrables PSU et coulé l’argent des contribuables », ce qui aurait pu être utilisé pour la santé et l’éducation.

« En raison d’une corruption massive et de politiques insensées, Air India et BSNL ont été décimés sous le gouvernement UPA », a-t-il allégué.

Les PSU ont bénéficié d’une « beaucoup plus de liberté » sous le gouvernement Modi, a déclaré le chef du BJP.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)