La tirade du président américain Joe Biden sur la nécessité de contrôler les armes à feu aux États-Unis s’est suffisamment éloignée de la vérité pour que même PolitiFact – un vérificateur des faits notoirement favorable à l’establishment – a jugé certaines de ses déclarations «pour la plupart fausses».

Dans la foulée de plusieurs fusillades de masse, Biden a déclaré jeudi que le pays n’avait d’autre choix que de réprimer les ventes d’armes à feu. Arguant que les mesures de contrôle des armes à feu comme la vérification universelle des antécédents sont extrêmement populaires parmi les Américains malgré leur dégoût parmi les politiciens de l’État rouge, il a dévié les points de discussion habituels sur le contrôle des armes à feu et a blâmé le supposé « échappatoire à une exposition d’armes à feu”Pour avoir contribué au carnage, en promettant de le fermer.





« La plupart des gens ne le savent pas, vous entrez dans un magasin et vous achetez une arme à feu, vous avez une vérification des antécédents», A expliqué le président, s’adressant aux journalistes dans la roseraie. « Mais vous allez à une exposition d’armes à feu, vous pouvez acheter ce que vous voulez, et aucune vérification des antécédents.«

Le seul problème? les « échappatoire à une exposition d’armes à feu», Comme l’a décrit Biden, n’existe pas. Certains vendeurs à des expositions d’armes à feu ne sont pas agréés par le gouvernement fédéral, et ceux-ci n’ont pas à effectuer une vérification des antécédents des acheteurs. Cependant, tous les marchands d’armes agréés – où qu’ils vendent – sont en fait tenus de vérifier les antécédents de leurs clients avant de remettre l’arme.

Certains États sont allés encore plus loin, obligeant les vendeurs lors des expositions d’armes à feu à filtrer les clients avec un test de fond même s’ils sont un vendeur privé.

Biden n’a pas semblé saisir les nuances pertinentes dans son discours, et à peine PolitiFact avait-il déclenché son « la plupart du temps faux»Conclusion que l’administration a reformulé sa déclaration pour mieux refléter la réalité.

« La Maison Blanche a déclaré à PolitiFact que Biden ne suggérait pas que chaque transaction d’armes à feu lors d’une exposition d’armes à feu aurait lieu sans vérification des antécédents.», Répéta consciencieusement le vérificateur, donnant à la partie offensée une rare chance de raconter l’histoire de son propre côté. « Au lieu, [Biden] signifiait que des ventes sans vérification des antécédents pouvaient se produire dans certains cas.«

Cependant, ce n’est pas ce qu’il a dit.

Le site a expliqué que les vendeurs d’armes à feu sous licence fédérale « se sont avérés constituer une part substantielle, et peut-être la majorité, des vendeurs de salons d’armes à feu», Les experts étant d’accord pour dire que seul un quart environ des armes à feu sont vendues à titre privé. Si l’on devait décrire le problème avec précision, on pourrait l’appeler le « échappatoire du vendeur d’armes à feu. »





PolitiFact appartient et est exploité par l’Institut Poynter, lui-même financé par l’Institut Omidyar, la Fondation Gates, les Fondations Open Society et le réseau habituel d’oligarques. Cependant, la dernière gaffe de Biden semble avoir été trop même pour eux.

Alors que l’administration Biden-Harris a insisté sur le fait que son objectif n’était pas de dépouiller les Américains respectueux de la loi de leurs armes, le président et le vice-président ont discuté de manière approfondie ailleurs de leur désir de le faire, et les démocrates ont pratiquement reconnu leur intention de faire adopter des lois sur le contrôle des armes sur le dos de la vague de sentiment anti-armes qui suit souvent des fusillades de masse. Démocrates au Congrès « espérait utiliser l’indignation du public face à ces récentes fusillades comme catalyseur de progrès législatifs», A déclaré CNN, faisant rapport sur le parti«sessions de stratégie»Tenue le mois dernier. Biden lui-même a présenté cet opportunisme de rang comme un appel au Congrès « ne pas attendre ‘une’ autre minute pour prendre ‘des mesures de bon sens qui sauveront des vies. ‘»

Cependant, même la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates ne semblait pas avoir le nombre de voix requis pour annuler une obstruction systématique sur la question, et deux projets de loi sur le contrôle des armes à feu qu’ils ont adoptés – tous deux élargissant les vérifications des antécédents – semblaient sur le point de mourir dans le Sénat aux mains du sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, qui a appelé à un retour à une ancienne version du projet de loi mais qui a échoué en 2013.

Parmi ceux qui soutiennent Biden dans ses ordres exécutifs anti-armes, il y a le documentariste Michael Moore, qui a lui-même été surpris en train de déformer les faits à plusieurs reprises dans son zèle pour le contrôle des armes à feu. Dans son film Bowling for Columbine, il a tenté de montrer la facilité avec laquelle les Américains pouvaient prétendument obtenir des armes, décrivant une promotion bancaire dans laquelle il était censé pouvoir entrer dans la banque, ouvrir un compte et repartir avec une arme à feu le même jour. – pas de questions posées. Cependant, la banque n’a pas distribué d’armes à feu le même jour qu’une personne a demandé le compte; les armes à feu se trouvaient dans un coffre-fort d’une autre ville et nécessitaient une vérification des antécédents d’un mois pour être rapportées à la maison – et, bien sûr, la banque était enregistrée en tant que marchand d’armes à feu légal.

