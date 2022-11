Tenez vos résolutions « Mangez mieux » du Nouvel An

Perdez du poids, mangez moins de malbouffe – ils figurent en tête de nombreuses listes de résolutions du Nouvel An. Mais s’en tenir à ces bonnes intentions n’est tout simplement pas facile.

Le problème : “La plupart des gens ont des attentes irréalistes”, explique Cynthia Sass, nutritionniste à l’Université de Floride du Sud à Tampa et porte-parole de l’American Dietetic Association.

“Ils décident que c’est l’année où ils vont complètement changer tout ce qui concerne leur alimentation”, a-t-elle déclaré à WebMD. “C’est trop difficile à faire.”

La volonté n’est pas le problème, dit Sass. “La volonté, c’est se priver, et personne ne s’en réjouit. De plus, se priver est déprimant et conduit à la boulimie. Concentrez-vous sur les aspects positifs : vous vous sentez mieux, vous avez plus d’énergie, lorsque vous mangez sainement.”

Lorsque vous apportez des changements alimentaires, “commencer petit”, dit-elle. “Fixez-vous quelques objectifs réalistes. À long terme, vous aurez une meilleure estime de vous-même et plus de confiance en vous parce que vous vous y tiendrez.”

Facilitez-vous la vie en mangeant sainement : recevez des recettes saines dans votre boîte de réception deux fois par mois grâce à notre newsletter gratuite sur la cuisine saine.