Allemagne

Le pays évalue la possibilité d’assouplir son verrouillage compte tenu de la baisse du nombre de cas et de la pression réduite sur les hôpitaux. Cela dépendra du taux de vaccination et du degré de circulation des nouveaux variants de virus.

Mais la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que bien que l’Allemagne traverse sa période la plus difficile dans la lutte contre le virus, elle peut voir une lumière au bout du tunnel:

« J’ai dit au début de l’hiver que ce serait la période la plus difficile pour nous, et c’est comme ça que ça s’est passé. Et pourtant, nous pouvons dire: la crête de la deuxième vague est passée. Nous devons maintenant tenir un un peu plus longtemps, puis les vaccinations seront de plus en plus introduites, et le fardeau des hôpitaux sera bientôt allégé car les personnes âgées ne tomberont plus si malades. Je peux donc voir une lumière briller au bout du tunnel, mais c’est une période incroyablement difficile . «

France

Les autorités parisiennes ne voient pas un assouplissement immédiat des restrictions, mais elles n’ont pas non plus choisi d’imposer un nouveau verrouillage.

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que tous ceux qui souhaitent se faire vacciner en auront un d’ici la fin de l’été. Mais le président Emmanuel Macron a déclaré que les jabs chinois ne seraient pas utilisés pour le moment.

« C’est un fait. Ce que cela signifie, c’est qu’à moyen et long terme, il est presque sûr que si ce vaccin n’est pas approprié, il facilitera l’émergence de nouvelles variantes, il ne réglera absolument pas la situation de ces pays. «

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a une longueur d’avance sur les États membres de l’UE dans son plan de vaccination et prévoit de durcir la quarantaine de 10 jours pour les arrivées dans le pays. Bientôt, certains voyageurs pourraient être confinés dans un hôtel plutôt que chez eux, comme l’a confirmé le secrétaire à la Santé Matt Hancock:

« La chose la plus importante, cependant, c’est que pour le moment, il est illégal de voyager à moins que vous n’ayez une bonne raison. Et surtout, quiconque arrive au Royaume-Uni doit s’isoler pendant 10 jours. »

Espagne

Les vaccins Pfizer / BioNtech et Moderna seront utilisés pour vacciner les personnes de plus de 80 ans. L’objectif est de vacciner 80% des Espagnols de plus de 80 ans d’ici la fin mars. Une décision finale sur l’utilisation de l’autre vaccin déjà autorisé par l’UE, le vaccin anglo-suédois Oxford-AstraZeneca, doit encore être annoncée par les autorités espagnoles.

