Tenez compte de ces conseils pour magasiner en toute sécurité pendant les Fêtes – Shaw Local

Lorsque vous magasinez pour les fêtes, il est facile de se laisser distraire et de devenir moins conscient de votre environnement.

Malheureusement, les voleurs ciblent les acheteurs distraits pendant la saison des fêtes, car ils savent que les gens transportent des objets de valeur vers et depuis leur voiture.

Il y a quelques points simples à prendre en compte lors des achats de Noël, et vous trouverez ci-dessous quelques conseils de sécurité pour les achats dans les centres commerciaux, la sécurisation de votre voiture, les achats en ligne et la prévention des vols de colis.

Tout d’abord, pensez à votre sécurité lorsque vous magasinez dans les centres commerciaux et les lieux de divertissement.

Garez-vous dans des endroits bien éclairés. Garez-vous toujours sous les lampadaires ou dans la zone la mieux éclairée du parking si vous le pouvez.

Approchez-vous de votre véhicule avec les clés en main, prêt à partir. Ne restez pas dans le parking à chercher vos clés.

Assurez-vous que votre téléphone est complètement chargé avant de sortir faire du shopping.

Lorsque vous magasinez et que vous regardez des articles, rangez votre téléphone. Les voleurs aiment arracher les téléphones des acheteurs distraits qui se promènent dans les centres commerciaux et les magasins en parlant et en envoyant des SMS.

Partagez vos plans d’achat. Faites savoir à vos amis ou à votre famille où vous allez faire vos courses à l’avance.

Marchez les yeux droit devant. Regardez autour de vous. Ne baissez pas les yeux comme si vous étiez en pleine réflexion ou seul. Les voleurs vous cibleront.

Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas ou si vous ressentez une sensation étrange, retournez dans le magasin, remontez dans votre voiture ou signalez un agent de sécurité. Une intuition est presque toujours correcte.

Ne laissez rien de précieux dans votre voiture, mais s’il le faut, mettez-le au moins là où on ne le voit pas. Verrouillez toujours votre voiture. Notez où vous vous êtes garé. Lorsque vous revenez à votre véhicule après vos courses, à l’approche de celui-ci, regardez autour du véhicule et même à l’intérieur avant d’y monter.

Alors que de plus en plus de personnes se tournent vers les achats en ligne pendant la période des fêtes, il est important d’éviter les escroqueries et le vol d’identité. Tenez compte des conseils suivants :

Tenez-vous en aux détaillants que vous connaissez ou préférez ou aux endroits où vous avez fait des achats dans le passé.

Faites d’abord des recherches sur l’entreprise.

Ne vous engagez jamais dans un accord que vous pensez être trop beau pour être vrai, car c’est probablement le cas.

Évitez d’utiliser des cartes de débit. Utilisez plutôt les cartes de crédit.

Évitez d’acheter des produits sur le Wi-Fi public et assurez-vous de vérifier les numéros d’URL des sites Web.

En ce qui concerne les voleurs de colis, également appelés « pirates du porche », voici de bons conseils de sécurité :

Vous voudrez peut-être installer une sonnette intelligente. Il en existe de nombreux sur le marché, Ring et Arlo étant deux leaders. Les sonnettes vidéo aident certainement à prévenir les vols et aident la police à suivre les voleurs.

Il y a Package Guard, un appareil dans lequel un capteur de colis pondéré vous avertit lorsque des colis sont déplacés.

Vous pouvez mettre un coffre-fort sur votre porche pour que les colis soient livrés ou faire livrer des colis à votre travail (si autorisé/possible) ou faire livrer des colis à une certaine heure, si possible.

Pour signaler les colis volés, presque toutes les grandes entreprises de livraison de colis disposent d’un portail en ligne. Cela inclut le service postal américain, UPS, FedEx et Amazon. Aussi, informez immédiatement la police si vos colis ont été volés. Je peux vous assurer que cela se produit dans tout votre quartier.

Enfin, quelques conseils supplémentaires sur les achats dans les centres commerciaux de la région.

Vous devriez toujours essayer de voyager dans de grandes foules et de magasiner pendant la journée, si possible.

Nous avons tous lu des histoires de détournements de voitures armés ou de fusillades dans des centres commerciaux métropolitains et suburbains. Si vous craignez d’être suivi, signalez un agent de sécurité au centre commercial et il vous accompagnera jusqu’à la voiture. Je ne connais pas un seul opérateur de centre commercial qui ne demandera pas à ses agents de sécurité de vous escorter jusqu’à votre voiture si vous en avez besoin. Profitez de ce service.

Enfin, rappelez-vous le conseil le plus important que je puisse vous donner en cette saison des fêtes : faites simplement attention à votre environnement lorsque vous magasinez. Cela fera une saison des fêtes sûre et joyeuse.