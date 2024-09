Teneur élevée en plomb dans les poudres de cannelle et les mélanges d’épices

Il n’existe actuellement aucune limite fédérale pour la teneur en plomb de la cannelle ou d’autres épices. Mais Enrico Dinges, porte-parole de la FDA, affirme que même sans limite, l’agence peut prendre des mesures contre un produit, par exemple en émettant une alerte sanitaire, si elle apprend que le produit présente des niveaux excessifs, soit à la suite de tests effectués par l’agence, soit par un État.

La FDA n’a pas répondu à la question de CR sur le niveau de plomb qui déclencherait une telle alerte ou un tel rappel, affirmant qu’au lieu de cela, l’agence les émet au « cas par cas ». La FDA a utilisé cette autorité lorsqu’elle a récemment averti les consommateurs d’éviter 17 produits à base de cannelle moulue. Tous ces produits avaient des niveaux de plomb supérieurs à 2 ppm, ce qui est comparable à une limite récemment proposée par l’Union européenne pour la quantité de plomb autorisée dans les herbes et les épices.

Plus tôt cette année, alors qu’il discutait des alertes sanitaires émises par l’agence concernant la cannelle moulue à forte teneur en plomb, Conrad Choiniere, Ph. D., directeur adjoint par intérim des affaires réglementaires au sein du Centre pour la sécurité alimentaire et la nutrition appliquée de la FDA, a déclaré : « En fin de compte, il incombe aux fabricants et aux importateurs de garantir la sécurité des produits entrant sur le marché américain. »

La FDA a déclaré à CR qu’elle ne pouvait pas commenter les résultats de nos tests, mais a ajouté qu’elle examinait régulièrement les résultats des tests de cannelle moulue des États.

En revanche, l’État de New York a fixé en 2016 une limite de 1 ppm pour le plomb dans les épices. Toute épice dépassant cette limite est sujette à un rappel par l’État. En fait, l’État de New York a depuis rappelé plus de 100 épices en raison d’une contamination par des métaux lourds.

Lorsque CR a informé le ministère de l’Agriculture de l’État de New York que 12 produits que nous avions testés avaient des niveaux de plomb supérieurs à 1 ppm, l’agence a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les résultats de nos tests, mais qu’elle surveillait régulièrement les produits alimentaires, y compris les épices, pour détecter les dangers et « prenait des mesures rapides pour retirer ces produits des rayons » lorsque des problèmes étaient détectés.

Brian Ronholm, directeur de la politique de sécurité alimentaire chez CR, estime que le gouvernement fédéral devrait suivre l’exemple de New York en établissant une politique nationale sur la quantité de plomb autorisée dans les herbes et les épices, y compris la cannelle, et d’autres aliments.

« Nous souhaitons que la FDA élabore une stratégie préventive pour réduire l’exposition au plomb dans tous les aliments », dit-il. « Pour l’instant, elle n’est tout simplement pas en mesure de le faire car elle manque cruellement de fonds, et ce depuis des décennies, en particulier dans le domaine alimentaire. Il lui est donc très difficile de trouver la volonté de se concentrer sur ce sujet. »