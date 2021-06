Ténérife tot pourrait ne jamais être retrouvé après la découverte d’un sac vide près du fourre-tout « contenant les restes de sa sœur » à 3 000 pieds sous la mer

Le corps d’un ENFANT retrouvé hier à 3 000 pieds sous l’océan au large de Tenerife est « presque certainement » l’une des deux sœurs arrachées par leur père fugitif, selon les autorités.

Les flics pensent qu’Olivia Gimeno, six ans, disparue, a été jetée dans un sac de sport et alourdie par une ancre. Un deuxième sac de sport vide a été retrouvé à proximité.

12 Olivia, 6 ans, est portée disparue depuis plus de deux semaines Crédit : Instagram

12 Avec sa sœur, Anna, un an Crédit : Instagram

12 Tomas Gimeno est accusé d’avoir kidnappé ses filles Crédit : Flash info

Un porte-parole de la police a déclaré : « En attendant des tests médico-légaux plus concluants, le corps pourrait presque certainement correspondre à celui d’Olivia G, la jeune qui a disparu le 27 avril avec sa sœur d’un an et leur père.

« Le corps a été retrouvé par un robot du navire de recherche Angeles Alvarino à midi aujourd’hui à environ 1 000 mètres sous l’eau à environ trois miles au large de la côte de Tenerife.

« C’était à l’intérieur d’un sac de sport attaché à une ancre. À côté se trouvait un autre sac de sport vide.

« Le corps a été transporté sur la terre ferme pour une autopsie. Le navire appelé Angeles Alvarino poursuit ses recherches.

On craint que la sœur d’Olivia, Anna, âgée d’un an, ne soit jamais retrouvée après qu’un autre sac trouvé à proximité – soupçonné de contenir son corps – soit vide.

La mère des filles, Beatriz Zimmerman, a été informée de la découverte.

DÉCOUVERTE TRAGIQUE

Tout cela survient quelques heures après qu’un navire de sauvetage espagnol a trouvé une bouteille d’oxygène, une housse de couette et un siège auto pour bébé appartenant à Anna flottant dans la mer.

Les autorités soupçonnent désormais Tomas Antonio Gimeno, 37 ans, d’avoir été aidé par au moins une autre personne dans ce qu’ils considèrent comme un enlèvement prémédité.

Hier soir, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a réagi à la tragique nouvelle en tweetant : « Je ne peux pas commencer à imaginer la douleur de la mère des petites Anna et Olivia, disparues à Tenerife, suite à la terrible nouvelle que nous venons d’apprendre.

12 La police mène des investigations médico-légales sur un sac trouvé à 3 000 pieds sous l’eau qui, selon elle, contient le corps d’Olivia Crédit : Solarpix

12 La maman de la fille a partagé une lettre pour ses « deux anges » Crédit : Gaurdiacivi

12 Le trio a disparu après que Gimeno les ait récupérés à l’école il y a deux semaines Crédit : Instagram

« J’envoie un câlin et mon amour et celui de toute ma famille, qui aujourd’hui fait preuve de solidarité avec Beatriz et ses proches. »

Jose Manuel Bermudez, maire de Santa Cruz, la capitale de Tenerife, a annoncé qu’une minute de silence pour Anna et Olivia aurait lieu demain à midi.

Il a déclaré : « Il n’y a pas de mots pour exprimer la terrible désolation que je ressens.

« Par respect pour la douleur de la mère et avec toute la prudence que mérite la terrible nouvelle qui nous parvient, je veux exprimer à la famille toute la solidarité des citoyens de Santa Cruz. »

Le président des îles Canaries, Angel Victor Torres, a tweeté : « Des semaines dans l’espoir de recevoir des nouvelles pleines d’espoir et aujourd’hui, nous recevons le pire possible, celui qui nous glace l’âme, à propos des petites filles de Tenerife, Anna et Olivia.

«Nos condoléances, encouragements et force pour leur maman Beatriz, sa famille et ses amis. Les îles Canaries dévastées.

La partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, faisait partie de ceux qui ont partagé une vidéo d’Olivia et Anna publiée par leur mère dans le cadre d’une vaste campagne sur les réseaux sociaux exhortant le public à les aider à les trouver.

Dans un message émouvant à ses 24 millions d’abonnés Instagram peu de temps après la mystérieuse disparition, Georgina a déclaré: « Je veux utiliser ma portée sur ce grand réseau social pour m’assurer que cela atteigne autant de personnes que possible.

« Ce sont deux sœurs qui sont recherchées en Espagne et à l’étranger. Elles s’appellent Olivia et Anna et ont six ans et un an.

« Leur maman cherche un maximum de publicité pour cette vidéo pour essayer de les retrouver au plus vite et de les ramener à la maison.

12 Le corps de l’enfant a été retrouvé par un robot du navire de recherche de la police Angeles Alvarino, vu ici aujourd’hui à Santa Cruz Tenerife Crédit : Solarpix

12 Un porte-parole de la Guardia Civil a révélé plus tôt qu’un corps d’enfant avait été retrouvé Crédit : Solarpix

« J’espère de tout mon cœur que les filles seront retrouvées saines et sauves et qu’elles pourront bientôt embrasser leur mère à nouveau. »

Tomas a disparu avec les filles le 27 avril après avoir omis de les ramener chez eux à Santa Cruz, la capitale de Tenerife.

Des rapports locaux affirment qu’il est allé chercher les filles à 17 heures et qu’il a récupéré Anna avant Olivia, qui suivait un cours d’allemand après l’école.

Il les a ensuite emmenés chez lui à Igueste de Candelaria mais lorsque la mère est arrivée plus tard dans la soirée pour les récupérer, personne n’a répondu à la porte.

Le couple a échangé plusieurs appels téléphoniques tout au long de la nuit, dont un dans lequel il a déclaré que Beatriz ne reverrait plus jamais les enfants.

Vers 19h30, il a été vu à la marina locale sans les enfants, ayant chargé des valises et des sacs sur son bateau.

Il est entendu que Tomas a fait trois voyages avec une Audi A3 blanche garée jusqu’au navire amarré et s’est arrêté à un moment donné par une patrouille de la Garde civile pour avoir enfreint le couvre-feu de Covid.

Le bateau a été retrouvé vide au mouillage suivant au large de Puertito de Güímar.

Les autorités locales ont déclaré dès le début que toutes les théories étaient explorées, y compris la possibilité que les filles soient mortes, bien que leurs proches aient déclaré qu’ils s’accrochaient à l’espoir d’être toujours en vie et qu’une réunion avec leur mère pouvait encore avoir lieu.

Beatriz a déclaré qu’après la découverte de la bouteille de plongée lundi, elle pensait que cela faisait partie d’une tentative de son ex-partenaire de déguiser son vol avec les filles.

L’Amérique du Sud a été présentée comme un endroit où Gimeno aurait pu les emmener peu de temps après sa disparition avec les jeunes.

12 Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a porté les messages de condoléances à la famille Crédit : Solarpix

12 Gimeno a transféré une grosse somme d’argent sur son compte bancaire avant de disparaître

La police utilisait un bateau prêté par l’Institut espagnol d’océanographie pour rechercher des indices à l’endroit où le signal mobile de Gimeno a été détecté pour la dernière fois.

Gimeno n’avait jamais accepté la relation de Beatriz avec un nouveau partenaire belge après leur séparation.

Un porte-parole de la Garde civile a déclaré : « Cet après-midi, le bateau appartenant à l’Institut océanographique espagnol, Angeles Alabrino, qui se trouvait à Tenerife en train de ratisser les fonds marins après la disparition le 27 avril de Tomas Gimeno avec ses filles Anna et Olivia, a retrouvé des restes humains. .

« Ces restes correspondent au corps d’un mineur et ont été découverts dans la zone de recherche qui avait été déterminée par les enquêteurs.

« Les restes ont été emmenés à l’Institut de médecine légale de Santa Cruz où ils seront analysés à des fins d’identification. »

12 Zimmerman avait précédemment partagé une vidéo de ses deux filles Crédit : Solarpix