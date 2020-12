TEnerife fermera ses frontières pour les voyages non essentiels à partir de demain, comprend The Telegraph. L’île restera interdite aux vacanciers pendant 15 jours, dans le but de réduire la propagation du Covid-19.

On ne sait pas si les vacanciers qui se trouvent actuellement à Tenerife seront tenus de partir avant la fermeture de la frontière ou seront autorisés à rentrer chez eux comme prévu. Le Telegraph a contacté l’Office du tourisme de Tenerife pour obtenir des éclaircissements.

Les vacances devant avoir lieu pendant la fermeture seront probablement annulées; les personnes concernées doivent contacter leur voyagiste ou leur compagnie aérienne pour plus d’informations.

Le Telegraph comprend que des restrictions plus larges s’appliqueront également sur l’île pendant la période de 15 jours – y compris un couvre-feu à partir de 22 heures, un service de bar et de restaurant à l’extérieur uniquement et la suspension de tous les événements.

La semaine dernière, le taux de cas de sept jours à Tenerife est passé à 96,1 pour 100 000 personnes – le plus élevé des îles Canaries, qui a une moyenne collective de 52,2 pour 100 000 personnes. Cela a conduit au retrait de l’archipel de la liste du corridor de voyage du Royaume-Uni jeudi dernier, ce qui signifie que les Britanniques doivent s’auto-isoler pendant 10 jours à leur retour au Royaume-Uni.

