« Tenemos que mostrar nuestra mejor version »

L’entraîneur du Betis, le Chilien Manuel Pellegrini, a considéré ces martes qui mañana avant Getafe, en partido aplazado de la tercera jornada, qui a sa «mejor version» si vous voulez enregistrer les trois points avant une équipe «muy rocoso» al que, dit-il, vous ne pouvez pas acheter d’articles.

Dans la rue de la presse, Pellegrini a déclaré qu’il ne devait pas vendre des billets à un partenaire comme José Bordalás, qui était le «mal à tous les équipes parce qu’ils avaient un football très clair, sachant que ils devaient faire et réaliser bien», car il a affirmé que «plus que les systèmes, ce qui est important pour les rendus individuels».

À propos de Bordalás, et malgré la distance de ses critères, le Chili a manifesté que « il a démontré sa valeur » pendant ses années à Getafe, sache que c’était un joueur et qu’il avait son style, en citant des « situations extra-bolistiques » à ce sujet. deben estar «muy atentos» si vous voulez enregistrer les trois points.

Indiquant qu’avant les azulones, que «cortan mucho los partisos», tendrán que estar pendientes a «situaciones particulièrement du côté défensif et beaucoup de créatifs arrivent» pour enregistrer la victoire.

William Carvalho, du Portugal, a déploré la «maladie suerte» de la lésion du tendon d’Aquile qui avait perdu toute la période et informé des basses agressions physiques pour le duel avant le Getafe de l’État unidense Johnny Cardoso et de Marc Bartra, son propre fils. altas el congoleño Cédrick Bakambu et Juanmi Jiménez.

Alors que le Celso veut revenir sur votre position dans le centre-ville, il indique que vous trouverez la meilleure solution dans une zone très affectée par la lésion du luxe et que vous étudierez «la meilleure forme de supplantation» dans un contexte d’ajustements économiques en ce sens, insistez-vous. , la solution sera apportée par la rotation de la plante en raison de la difficulté de se renforcer avec les joueurs de jerarquía.

