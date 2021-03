Pendant ce temps, Virat Kohli est devenu vendredi le deuxième joueur de l’histoire du jeu à marquer plus de 10000 points au bâton à la troisième place. Lors du 2e ODI contre l’Angleterre à Pune, le skipper indien a inscrit son 105e score de plus de cinquante (62 cinquantenaires et 43 centaines). En route vers le coup, il a complété 10000 courses ODI et est maintenant deuxième seulement derrière le grand australien Ricky Ponting, qui avait marqué 12662 points en 330 manches au bâton au n ° 3.

Il y a des fans de cricket puis il y a Sudhir Kumar Chaudhary. Sudhir, qui est un fervent fan de la légende du cricket Sachin Tendulkar, est une constante sur le terrain pour encourager Men in Blue depuis des années. Originaire du Bihar et enseignant de profession, Sudhir est instantanément repéré dans la foule, grâce à son corps nu peint en tricolore indien et un drapeau à la main. Les cas de Covid-19 augmentant de jour en jour, le reste des compétitions entre l’Inde et l’Angleterre a été déplacé à huis clos. Malgré l’absence de fan, Sudhir soutient toujours Team India, bien que de loin et au sommet d’une colline. Après avoir «assisté» au premier ODI à Pune, Sudhir s’est de nouveau rendu près du stade de l’Association de cricket du Maharashtra pour étendre son soutien à l’équipe locale.

