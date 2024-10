Lorsque les orateurs ont demandé à la foule Rassemblement de vendredi pour la vice-présidente Kamala Harris à Charlotte, qui avait déjà voté, la grande majorité a levé les mains en l’air et a applaudi.

Mais certains de ces électeurs de Harris se disent toujours inquiets de savoir si leurs compatriotes de Caroline du Nord feront de même aux niveaux nécessaires pour propulser les démocrates vers une victoire présidentielle dans l’État pour la première fois depuis que l’ancien président Barack Obama était sur le bulletin de vote en 2017. 2008.

Obama, l’orateur vedette du rassemblement de vendredi, bénéficia alors d’une forte participation parmi les électeurs noirs et les jeunes. En 2008, le taux de participation était de 73 % parmi les électeurs noirs. et 63,9% chez les 18-25 ans. Ces chiffres sont tombés à 64,3 % et 53 % en 2016respectivement, et 68 % et 60 % en 2020.

L’ancien président Barack Obama s’adresse au public du Charlotte Convention Center à Charlotte, en Caroline du Nord, le vendredi 25 octobre 2024.

Cette année, La participation électorale des Noirs est en baisse près de 40 % en Caroline du Nord par rapport au vote anticipé de 2020. Et tandis que l’État a établi un record de participation en une seule journée le premier jour du vote anticipé, Le Mecklembourg est à la traîne des niveaux records de 2020.

Faisant la queue pour entrer au Charlotte Convention Center pour le rassemblement de vendredi, Rosaland Groves a déclaré qu’elle était « très enthousiasmée » par les chances de Harris, mais « tendue et nerveuse » également. Elle espère voir une forte participation à Charlotte et pense que cela sera crucial pour les chances de Harris en Caroline du Nord.

« Si la participation est bonne, je pense que tout ira bien », a-t-elle déclaré.

Dominique Ramsey, une électrice de la génération Z, a déclaré qu’elle était prudemment optimiste quant à la participation de sa génération aux élections. Elle a constaté une augmentation du nombre de personnes parlant de voter sur les plateformes de médias sociaux telles que Reddit et s’intéresse aux idées de Harris sur une question clé pour les jeunes : l’abordabilité du logement.

« En 2016, une grande partie de ma tranche d’âge n’a pas pris cela au sérieux », a-t-elle déclaré à propos du vote. « Je suis heureux que nous prenions cela au sérieux maintenant. »

Brett Hulme tenait une pancarte à l’extérieur du centre des congrès vantant le soutien du Conseil régional des charpentiers du sud-est à Harris. En plus d’encourager ses collègues syndiqués à voter, Hulme essaie également de dynamiser ses amis et sa famille moins investis en politique.

Brett Hulme, à gauche, tient une pancarte vantant le soutien de son syndicat au vice-président Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de 2024, à l’extérieur d’un rassemblement électoral dirigé par l’ancien président Barack Obama au Charlotte Convention Center vendredi.

« Ils s’intéressent à ce que nous avons à dire et aux raisons pour lesquelles nous soutenons (Harris), car beaucoup d’entre eux vont simplement au travail tous les jours. Ils ne sont pas branchés comme certains d’entre nous sur l’échiquier politique », a-t-il déclaré.

Chris Rich a déclaré qu’il était inscrit comme électeur non affilié et qu’il avait voté républicain dans le passé. Cette année, il vote pour Harris. Rich a déclaré qu’il recevait un traitement contre le cancer et qu’il bénéficiait de la loi sur les soins abordables. Il est aussi préoccupé par les conséquences des restrictions sur les soins de santé reproductive pour les femmes de sa famille.

Il est également préoccupé par la désinformation, notamment à la suite de l’ouragan Hélène. Rich possède une maison à Boone et a dit malgré les Républicains affirment que la réponse fédérale est lenteson expérience avec la FEMA a été positive.

« Ils étaient extrêmement agréables, très gentils », a-t-il déclaré.

Rich a déclaré que les politiques économiques de Harris pourraient plaire aux électeurs comme lui, mais il craint que la désinformation puisse retenir certains électeurs chez eux ou les éloigner du ticket démocrate.

« Je pense que les élections vont être serrées », a-t-il déclaré. « Je me sens prudemment optimiste, car malheureusement, il y a beaucoup de désinformation qui circule. »

D’autres participants au rallye, dont Maya Lowry, étaient plus convaincus des chances de Harris de remporter la Caroline du Nord. Lowry a déclaré que son quartier de Raleigh était recouvert de panneaux de signalisation Harris-Walz.

«Je me sens vraiment bien», a-t-elle déclaré. « J’ai de l’espoir. »