Tendances ‘You People’ sur Netflix, envoie Twitter dans un TIZZY

Avez-vous regardé?

Tout le monde bourdonne de comédie bruyante Vous les gens qui a été le film n ° 1 de Netflix tout le week-end tout en provoquant un chaos hilarant sur les réseaux sociaux.

Réalisé par Kenya Barrisle film bourdonnant est centré sur Ezra (Jonas Colline) et Amira (Laurent Londres) tombant amoureux l’un de l’autre malgré leur très différents horizons en tant qu’homme juif et femme musulmane.

Lors d’une récente apparition sur Spectacle de ce soir avec Jimmy FallonLondon a partagé une histoire amusante sur sa première rencontre avec son co-vedette Jonah Hill dans la vraie vie.

«Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous nous sommes rencontrés, comme – je pense que nous avons eu une réunion comme quelques semaines avant de tourner. Et il avait cette grosse camionnette garée dans le voiturier et j’essayais d’entrer, je me disais ‘qui bloque?’ “Et il sort, comme, ‘Je pense que je suis censé te rencontrer aujourd’hui.’ Et je me dis, ‘oh, tu l’es. Comment vas tu’?'” « Jonah est vraiment mon pote dans la vraie vie. Je m’aime un peu Jonah Hill.

Ailleurs dans l’interview, Fallon a demandé si la réalisatrice Kenya Barris devait la «mendier» pour qu’elle rejoigne le casting et Londres a révélé qu’elle avait des problèmes.

« Il n’a pas eu à me supplier. Mais je n’étais pas sûr que cela corresponde à ce que j’allais, côté travail. “Je voulais juste m’assurer que, oui, l’histoire avait – c’était un scénario brillant et c’était extrêmement drôle. Mais – il y avait plus à dire que juste la comédie et je voulais m’assurer que l’âme était là-dedans. Et c’étaient donc mes préoccupations.

Vous les gens aussi des étoiles David Duchovny, Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennet, Molly Gordon, Rhéa Perlman, Deon Cole, Andréa Sauvage, Mike Eps, Emilie Arlook, La La Anthony, YungMiami, Bryan Greenberg et Julia Louis Dreyfus.

De quoi as-tu fait partie Vous les gens? Dites-nous ci-dessous et regardez les tweets les plus drôles (et les plus mesquins) de la première de Netflix sur le flip.