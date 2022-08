Tendances “Supprimer Facebook” après que l’entreprise ait remis les DM d’une adolescente américaine sur l’avortement aux flics

Dans l’Amérique post-Roe, la confidentialité des données a suscité une inquiétude croissante parmi les personnes à qui le droit à l’avortement a été arraché. Maintenant, pour témoigner du problème, une femme du Nebraska a été accusée d’avoir aidé sa fille adolescente à se faire avorter après que les enquêteurs aient obtenu des messages Facebook entre les deux. Meta a déclaré avoir reçu des mandats des forces de l’ordre locales demandant les messages dans l’affaire du Nebraska le 7 juin, avant que la Cour suprême des États-Unis n’infirme Roe contre Wade, selon un rapport de l’AP.

Meta a déclaré qu’à l’époque, les mandats ne faisaient aucune mention d’un avortement et ont déclaré qu’il s’agissait d’une enquête sur “l’incinération et l’enterrement illégaux présumés d’un enfant mort-né”. Début juin, la mère-fille du Nebraska a été inculpée d’un seul crime et de deux délits, tous concernant l’abandon et la dissimulation d’un corps. Ce n’est qu’après que les DM privés de Facebook ont ​​été révélés environ un mois après que la mère a été accusée de crime lié à l’avortement.

L’incident a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux et a fait tendance #DeleteFacebook sur Twitter.

Chaque femme devrait supprimer Facebook dès maintenant.#SupprimerFacebook pic.twitter.com/7kAPRMszUq — Olivia Julianna 🗳 (@0liviajulianna) 9 août 2022

Et juste au moment où je pensais que Mark Zuckerberg et Facebook ne pouvaient pas aller plus bas, ils ont donné à la police du Nebraska des informations sur une adolescente et des DM juste pour qu’ils puissent la poursuivre pour avoir avorté ! Les femmes sensées devraient quitter Facebook si elles ne l’ont pas déjà fait !#SupprimerFacebook pic.twitter.com/gvMqTfiju2 — Felis Resisterus (@AltLeloge) 9 août 2022

J’ai supprimé facebook ce matin (après ne pas avoir cherché depuis 2016). Dans la petite boîte où ils demandent pourquoi j’ai dit “Vous avez partagé les informations privées d’un utilisateur et maintenant elle est accusée d’avortement. Avec tout le respect que je vous dois, allez vous faire foutre.” C’était tellement satisfaisant. #SupprimerFacebook https://t.co/4Y2jGbGHz5 – Amy P (@sittinonthebaby) 10 août 2022

#Facebook vient de dénoncer une adolescente et sa mère pour avoir obtenu un #Avortement au Nebraska. Temps de #SupprimerFacebook vous tous. — 🔥🌹🔥Poetic_Justice_🔥🌹🔥 (@live2tell_x) 10 août 2022

Facebook a donné à la police du Nebraska des messages privés à une adolescente au sujet de son avortement afin qu’ils puissent la poursuivre. Tout le monde #SupprimerFacebook à l’heure actuelle. – Harry Sisson (@harryjsisson) 9 août 2022

Facebook permettant à un flic d’accéder au DM d’un adolescent est une violation des droits de l’homme. Une adolescente du Nebraska fait face à des accusations criminelles alléguant qu’elle a interrompu une grossesse en violation de la loi de l’État après que les enquêteurs ont eu ses conversations sur Facebook via un mandat de perquisition. Une raison de #SupprimerFacebook 😢 pic.twitter.com/0ZoXPtBLyd — Seun Akinsanya (@mrboboskie) 10 août 2022

Meta a refusé de dire si sa réponse aurait été différente si les mandats avaient mentionné le mot “avortement”.

(Avec entrées AP)

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici