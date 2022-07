Tendances #SaveProClubs sur Twitter alors qu’EA abandonne le mode Proclubs sur FIFA 2023

Electronic Arts a annoncé que son jeu populaire FIFA 23 aura la fonctionnalité de jeu croisé lors de sa sortie en septembre. Les fans ont rapidement réalisé que le mode “Pro Clubs” n’était pas inclus dans la compatibilité cross-play pour une raison inexplicable.

La révélation a suscité des réactions importantes sur les réseaux sociaux de la part des fans de la FIFA. #SaveProClubs était en vogue sur Twitter alors que des fans furieux exprimaient leur mécontentement face à la décision obscure d’EA.

EA a publié la bande-annonce officielle de FIFA 23, qui sera la dernière édition de l’itération actuelle avant d’être renommée « EA Sports FC ».

Bienvenue au jeu du monde 🌍

Bienvenue à #FIFA23. Lancement le 30 septembre avec HyperMotion2, les Coupes du Monde de la FIFA masculines et féminines, le football de clubs féminin, le cross-play, et bien plus encore : Pré-commandez maintenant ➡️ https://t.co/YyqDY4nbwv pic.twitter.com/xdGB9EmD9k – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 juillet 2022

Selon EA, FIFA 23 offrira “le gameplay le plus avancé” et “les modes les plus profonds” de l’histoire de la franchise. La société a également mis en évidence un certain nombre de mises à niveau et d’améliorations ajoutées au jeu. Il y a aussi beaucoup d’enthousiasme concernant la nouvelle fonctionnalité de compatibilité cross-play qui permettra aux joueurs de jouer sur différents appareils. Le jeu pourrait être joué de manière croisée sur PlayStation 5, Xbox Series X | S Stadia, Xbox One, PlayStation 4 et PC pour la première fois de l’histoire.

Cependant, les médias sociaux ont été inondés de fureur face à ce que beaucoup perçoivent comme la désertion du populaire mode Pro Clubs.

Un utilisateur de Twitter a écrit un message demandant une explication sur l’affaire des Proclubs et a conclu son message avec le hashtag #SaveProClubs.

Cher @EASPORTSFIFA – En tant que communauté, nous exigeons des réponses. Ils ont vu #FixProClubs quand les matchs amicaux ont été cassés, et ils ont réagi. Il est maintenant temps d’être à nouveau agressif sur les réseaux sociaux. Ils nous remarqueront.#SaveProClubs pic.twitter.com/QvfeZM8Wed — VFL (@TheVFL_) 20 juillet 2022

Voici quelques-unes des autres réactions des fans sur Twitter.

“C’est encore cette période de l’année les garçons, nous devons lancer #SaveProClubs. # FIFA23 a besoin de voir une amélioration du meilleur mode de jeu, alias Pro Clubs », a tweeté un fan.

C’est à nouveau cette période de l’année les garçons, nous devons obtenir #SaveProClubs Aller. #FIFA23 doit voir une amélioration du meilleur mode de jeu, alias Pro Clubs. S’il vous plaît @EASPORTSFIFA ne laissez pas cela durer 5 ans sans correctifs/changements. SVP ! — Nick 🇨🇦 (@Nick28T) 20 juillet 2022

« Un mode de jeu dont on nous dit qu’il est basé sur les interactions sociales, limitant l’interaction sociale que nous avons les uns avec les autres. Les Pro Clubs ont sauvé la vie de personnes qui se trouvaient dans des endroits sombres, cela a été une structure de soutien pour beaucoup de gens, et vous le tuez », a écrit un autre fan des Proclubs.

Un mode de jeu qui, nous dit-on, est basé sur les interactions sociales, limitant l’interaction sociale que nous avons les uns avec les autres. Les Pro Clubs ont sauvé la vie de personnes qui se trouvaient dans des endroits sombres, cela a été une structure de soutien pour beaucoup de gens, et vous le tuez @EASPORTSFIFA#SaveProClubs https://t.co/iOSJhTjpQ0 —Aaron (@Gringo_AFC) 20 juillet 2022

Bien sûr, en ce qui concerne les modes FIFA, Pro Clubs n’est pas le pilier. EA ne fournit aucune donnée précise, mais il est bien évident que l'”Ultimate Team” est le mode le plus populaire et le plus rentable sur FIFA. Après cela serait le traditionnel “mode carrière”.

Cependant, Pro Clubs a ses joueurs et ces joueurs ardents sont extrêmement mécontents d’être exclus de ce qui est la “grande nouveauté” avec l’édition actuelle du jeu.

