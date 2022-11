Tendances orkut alors que les internautes vont “RIP Twitter” après la prise de contrôle d’Elon Musk

Vous souvenez-vous d’Orkut ? Si vous ne le faites pas, alors les tweeples le feront sûrement. Orkut était une plate-forme de médias sociaux appartenant à Google. Au milieu de tout le chaos au siège de Twitter, les tweeples se souviennent de cet ancien site Web de médias sociaux. Étant l’un des sites Web les plus populaires, Orkut a été fondé par Orkut Buyukkokten en janvier 2004 et a été dissous en septembre 2014. Aujourd’hui, Orkut est à la mode sur Twitter, les gens demandant à Google de le ramener.

L’utilisateur de Twitter qui s’appelle Ninaad a écrit : “Il n’y a pas de “trop ​​gros pour mourir” dans la technologie. Vous aliénez vos utilisateurs et les gens finissent par passer à une chose meilleure et plus récente. Rappelez-vous Myspace, Orkut, Tumblr (obtenir un renouveau étrange), Snapchat et Facebook (utilisés uniquement par un certain groupe démographique).” Voici quelques tweets supplémentaires :

C’est grâce à Orkut que j’ai rencontré mon amour en 2008.. nous sommes toujours ensemble et heureusement mariés..— Au sommet du monde (@MadeInIndia999) 18 novembre 2022

Pendant ce temps, des centaines d’employés de Twitter devraient quitter l’entreprise de médias sociaux. Cela survient juste après un ultimatum du nouveau propriétaire, Elon Musk, demandant aux membres du personnel de s’inscrire pour «de longues heures à haute intensité» ou de partir. viral montre certains messages projetés sur le siège social de Twitter Dans le but de faire griller Musk, l’activiste a commencé à projeter des messages anti-Musk sur le côté du bâtiment de Twitter à San Francisco.

Selon Reuters, Musk rencontrait certains des meilleurs employés pour essayer de les convaincre de rester, a déclaré un employé actuel et un employé récemment décédé qui est en contact avec des collègues de Twitter. Pour l’instant, on ne sait pas combien d’employés ont choisi de rester. Les chiffres mettent en évidence la réticence de certains membres du personnel à rester dans une entreprise.

