Tendances “mais ses e-mails” sur Twitter alors que l’aide de Trump, Navarro, fait face à une poursuite pour e-mails manquants

Le hashtag “Mais ses e-mails” est à nouveau à la mode sur Twitter alors que l’ancien conseiller commercial de l’administration Trump, Peter Navarro, est poursuivi par le ministère de la Justice pour avoir prétendument utilisé un compte de messagerie privé pour effectuer des travaux officiels à la Maison Blanche. Auparavant, les 30 000 e-mails supprimés de l’ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton avaient suscité de vives critiques lors de la préparation des élections américaines en 2016. la forme de blagues. C’est aussi une phrase pro-Hillary utilisée par son partisan pour condamner l’administration de Trump. Au fil des ans, le terme est devenu un mème populaire en soi. Maintenant, alors que le conseiller commercial de Trump est interrogé dans le cas des e-mails privés, “mais ses e-mails” sont utilisés par les internautes pour faire la lumière sur la question. Twitter est divisé par les opinions polaires opposées des républicains et des démocrates. Alors que certains se sont mobilisés pour soutenir Navarro, on peut également voir l’indignation éclater en raison du scandale.

Parlant du problème, un utilisateur a écrit : « Hé, où sont tous mes ‘Mais ses e-mails’ ? Je suppose que vous n’avez pas le même outrage lorsque votre camp détruit les preuves.

Un autre a ajouté: “Donc, si vous ne vous souciez pas des siens, pourquoi vous souciez-vous de ses e-mails #butheremails aurait dû leur donner un coup de marteau, lol.”

Un autre a déclaré: «Si seulement il y avait eu 2 ans de gros titres sur l’utilisation du courrier électronique non gouvernemental pour la communication tout en travaillant pour le gouvernement. Alors à coup sûr, Petey aurait su que c’était mal. #ButHerEmails”

Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré que toute la controverse sur les e-mails était amusante. «Eh bien… eh bien… drôle… on dirait que le scandale des e-mails était du côté de Trump. #ButHerEmails DOJ poursuit Peter Navarro pour utilisation présumée de courrier électronique privé », a écrit l’internaute.

Découvrez quelques autres réponses ci-dessous :

Met vraiment #ButHerEmails En perspective! 🙄 Ils vont avoir besoin d’un plus grand #comité du 6 janvier . Si #Hilary ou #Obama supprimé un texte sur une recette de rôti braisé qu’ils auraient été traînés devant le Congrès et forcés d’écouter le ricanement de Gym Jordan pendant 19 heures. pic.twitter.com/efB5LT8kZM

C’est presque comme s’ils ne s’en souciaient pas réellement et étaient juste des êtres humains monstrueux qui diront et feront n’importe quoi pour blesser les autres avec lesquels ils ne sont pas d’accord.

#ButHerEmails #WipedTexts par #Atout Services secrets, DOJ et Pentagone. Coordonné #COUP aux niveaux les plus élevés. Trump a déclaré qu’Hillary Clinton devrait être enfermée et exécutée. Donnons-lui la justice qu’il réclame continuellement pour Hillary & the #CentralParkFive. Enfermez-les tous.

— QueenBee🐝 (@SaveAmbrosia) 3 août 2022