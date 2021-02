Tendances «iPhoneScam» comme Twitterati désemparé Cherchez un indice. Voici ce que nous savons

«#iPhoneScam» fait partie des principales tendances sur Twitter depuis quelques jours. Les tweets sous le hashtag ont révélé qu’un fraudeur présumé avait escroqué des gens au nom d’iPhone. La tendance a initialement laissé les gens se gratter la tête quant à ce qui se passait exactement.

Plus tard, la séquence des événements et la raison de la tendance étaient claires. L’arnaque aurait été dénoncée par un Youtuber. Il a affirmé qu’un fraudeur aurait proposé des iPhones à des prix incroyablement bas.

Plusieurs personnes sont venues sur Twitter en disant qu’elles aussi avaient été arnaquées de la même manière par la même personne.

Voici ce qui s’est passé et comment toute l’arnaque a été découverte.

Le Youtuber, nommé Nishant Kumar Singh, a mis en ligne une vidéo exposant la fraude présumée commise par une personne nommée Neel Patel, propriétaire de Squeaks Media. Fait intéressant, Patel a également été accusé de plusieurs autres escroqueries dans le passé.

Singh dans sa vidéo, a discuté et parlé de Patel et de son histoire d’arnaques et de fraudes.

Dans la vidéo, il a affirmé que Patel était impliqué dans de nombreuses escroqueries. Il a accusé ses sociétés «Squeaks Media» et «eGyaan» de fraudes. L’arnaque de l’iPhone impliquait sa dernière entreprise «NaaradPay» à travers laquelle il proposait des iphones à des prix incroyablement bas. Il est connu pour avoir manipulé sa crédibilité sur le marché en utilisant des influenceurs en ligne.

Malgré la commande, les gens n’ont jamais reçu leurs iphones. Cependant, seule une poignée de personnes ont reçu leur téléphone haut de gamme, apparemment dans le but de rendre l’offre crédible.

La vidéo de Singh a été partagée sur le fil Twitter. Bientôt, Patel a répondu aux allégations. Il a réfuté les allégations de la vidéo de Singh et a déclaré que la livraison des iPhones avait été retardée en raison de la disponibilité limitée du produit. Il a soutenu qu’il n’avait escroqué personne et que les allégations étaient fausses.

Créer une controverse indésirable et forcer les gens à mettre un Tweet sans écouter le côté de l’histoire, c’est ce qui reste maintenant? Alr8, appelez-moi une arnaque, mais uniquement avec une preuve de non-obtention de preuves. – NEEL (@ nto1927) 16 février 2021

Néanmoins, la prétendue escroquerie a déclenché un festival de mèmes sur Twitter, comme prévu. Jetez un œil à certains de ces mèmes:

Bien que l’on ne sache pas qui dit la vérité dans cette saga, les deux parties sont engagées dans une âpre bataille sur Twitter.