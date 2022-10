Tendances Hollywood News aujourd’hui: nouvelle photo HD de BTS V-Jennie Kim surfaces, Christian Bale crédite Leonardo DiCaprio pour sa carrière et plus

La saga de rencontres entre le membre du BTS Kim Taehyung et la rappeuse Blackpink Jennie Kim se poursuit et comment. Aujourd’hui, une autre photo prétendument divulguée fait l’actualité. Christian Bale a expliqué comment Leonardo DiCaprio est le premier choix de tous les directeurs de casting de ce groupe d’âge et comment les autres n’obtiennent que des rôles rejetés par lui. Voici un point bas…

BTS : Fuite d’une prétendue photo HD de Kim Taehyung-Jennie Kim faisant surface

Les prétendues rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung alias V et Jennie Kim, membre du BTS, font sensation sur les réseaux sociaux. Tous les deux jours, une photo ou une vidéo sort du stock de la poignée Gurumiharibo qui prétend être une photo divulguée du couple présumé. Maintenant, HYBE et YG Entertainment ont déclaré que cette atteinte à la vie privée/diffamation est examinée par les enquêteurs et qu’ils engageront des poursuites judiciaires contre les contrevenants.

BTS ARMY se précipite au secours des victimes de la tragédie de Kanjuruhan en Indonésie

Les fans de BTS en Indonésie ont réussi à collecter 30 000 USD pour les victimes de la tragédie de Kanjuruhan en Indonésie qui a fait 131 morts. Il y a eu une bagarre impliquant des supporters de football qui a conduit la police à pulvériser des gaz lacrymogènes. Les portes du stade ont été fermées et des personnes sont mortes à cause de la bousculade et du manque d’oxygène.

Christian Bale remercie Leonardo DiCaprio pour sa carrière

Christian Bale a sarcastiquement remercié la star du Titanic d’avoir fait la carrière de nombreux acteurs de sa tranche d’âge. Il a dit que Leonardo DiCaprio était la première préférence de chaque directeur de casting. Il a dit que les rôles étaient transmis lorsqu’il refusait de faire les films. Il a également révélé à GQ qu’il travaillait dans American Psycho pour un montant vraiment dérisoire.

Juliette Binoche et Marion Cotillard se coupent les cheveux en signe de protestation

Les protestations des femmes en Iran contre la police morale attirent l’attention du monde entier. Des stars hollywoodiennes comme Juliette Binoche, Marion Cotillard et Isabelle Hupert ont coupé leurs cheveux pour le mouvement. La mort de Nika Shakarami a également secoué le monde.

Khloe Kardashian et Kanye West se livrent une guerre des mots sur les réseaux sociaux

Khloe Kardashian et Kanye West se livrent une guerre des mots sur les réseaux sociaux. Il s’est plaint de ne pas avoir été autorisé à rencontrer sa fille, Chicago, le jour de son anniversaire. Khloe lui dit de garder les problèmes hors des réseaux sociaux afin que les enfants puissent être élevés pacifiquement.