Tendances Hollywood News aujourd’hui: la photo virale torse nu de BTS ‘V alias Kim Taehyung, Kim Kardashian avoue avoir subi un traitement au laser et plus encore

Il est temps de faire un bref récapitulatif de toutes les principales actualités d’Hollywood. BTS Le membre V qui s’amuse avec Wooga Squad a laissé tous ses fans complètement amusés alors qu’une photo de sa chemise de la séance de natation est devenue virale. Étoiles hollywoodiennes Priyanka Chopra et Lilly Singh s’amusent bien pendant leur soirée alors qu’ils profitaient d’un Diljit Dosanjh concert à Los Angeles. L’étoile de L’incroyable famille Kardashian Kim Kardashian est devenue une vedette de l’actualité aujourd’hui alors qu’elle aurait accepté de subir un traitement au laser. Voici toute la dope de Hollywood News.

La photo torse nu de Kim Taehyung devient virale

Le membre V du BTS profite de son séjour avec Wooga Squad qui se compose de Park Seojoon, Peakboy, Choi Woo Shik et Park Hyungshik. Une photo de sa chemise de sa séance de natation est devenue virale sur les réseaux sociaux et les fans (ARMY) ne pouvaient tout simplement pas rester calmes. ARMY a commencé à s’évanouir devant sa beauté.

Kim Kardashian parle de son opération au laser

Après avoir refusé d’avoir subi une opération au botox, Kim Kardashian a révélé qu’elle avait subi un traitement au laser pour traiter ses rides, son bronzage et plus encore. Dans la vidéo partagée sur son compte, elle a écrit : “En vieillissant un peu, nous prenons du soleil, notre peau développe différentes pigmentations, donc vous obtenez toutes sortes de tons, de couleurs et de textures de peau différents.” Elle a suivi le traitement du Dr Ashkan Ghavami au Moxi Laser de Moxi & Broadband Light & Sciton.

La soirée de Priyanka Chopra et Lilly Singh

Bollywood devenue la star hollywoodienne Priyanka Chopra a passé une soirée amusante avec Lilly Singh. Les deux divas ont assisté au concert de Diljit Dosanjh à Los Angeles. Ils ont partagé de nombreuses vidéos et photos sur les réseaux sociaux.

Gwyneth Paltrow parle de népotisme à Hollywood

Dans une interview accordée au magazine aceshowbiz, Gywneth Paltrow a déclaré qu’elle travaille deux fois plus dur qu’elle appartient à une famille de stars. Son père est réalisateur et sa mère comédienne. Gwyneth a déclaré qu’elle travaillait dur car il y avait des gens pour la tirer vers le bas en disant “tu n’appartiens pas ici”. Elle a été citée en disant: “En tant qu’enfant de quelqu’un, vous avez accès à d’autres personnes, donc les règles du jeu ne sont pas équitables de cette façon. Cependant, j’ai vraiment l’impression qu’une fois que vous avez le pied dans la porte, ce que vous injustement entré, alors vous devez presque travailler deux fois plus dur et être deux fois plus bon. Parce que les gens sont prêts à vous tirer vers le bas et à dire “Tu n’as pas ta place là-bas” ou “Tu n’es là qu’à cause de ton père ou de ta mère”. ou quel que soit le cas peut-être ‘.”

La femme d’Alec Baldwin écrit une note sur ses ennemis

Dans une longue note sur les réseaux sociaux, la femme d’Alec Badlwin, Hilaria, a écrit sur les parties les plus sombres de sa profession. Elle a partagé qu’il y a des ennemis qui cherchent toujours à le détruire. Un extrait du message disait : “Les ennemis de ces missions cherchent à vous détruire, afin de délégitimer votre voix et votre objectif. Ce n’est pas une nouvelle tactique, c’est aussi vieux que l’histoire, comme il est maintenant plus facile que jamais de calomnier les gens. et cueillir des cerises et reconstituer des brins sortis de leur contexte, des «opinions» ou des fabrications complètes. Et comment certaines personnes y croient ou se taisent par peur.

